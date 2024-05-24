Идеально для девичника: рецепт клубники в шоколаде
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Клубника в шоколаде станет вашим любимым десертом.
Клубника в шоколаде – это не только изысканный десерт, но и отличный способ обрадовать своих близких и друзей. Приготовить его дома совсем не сложно, а результат будет поразительным. Также мы писали, как правильно хранить клубнику.
Ингредиенты:
- 250 г свежей клубники;
- 200 г черного шоколада;
- 50 г сливочного масла;
- кокосовая стружка, тертый миндаль или другие посыпки по желанию.
Приготовление:
- Клубнику помыть, обсушить бумажным полотенцем и удалить хвостики.
- Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке.
- Добавить в растопленный шоколад сливочное масло и перемешать до однородной массы.
- Окунуть каждую клубничку в шоколадную глазурь, чтобы она полностью покрылась.
- Выложить клубнику на противень, застеленный пергаментом.
- Посыпать клубнику кокосовой стружкой, тертым миндалем или другими посыпками по желанию.
- Поставить противень в холодильник на 15-20 минут, чтобы шоколад застыл.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно использовать белый шоколад или добавить в него немного какао-порошка.
- Перед погружением в шоколад клубнику можно немного охладить в морозильной камере, чтобы шоколад не таял слишком быстро.
- Вместо посыпок можно использовать свежие ягоды, цукаты или орехи.
- Клубнику в шоколаде можно хранить в холодильнике в течение 2-3 дней.
Раньше мы рассказывали, как правильно выбрать клубнику. Также, мы предлагали рецепт клубничных шариков.