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Идеально для девичника: рецепт клубники в шоколаде

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот десерт – мечта всех любителей клубники (изображение создано с помощью ИИ)
Этот десерт – мечта всех любителей клубники (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Клубника в шоколаде станет вашим любимым десертом.

Клубника в шоколаде – это не только изысканный десерт, но и отличный способ обрадовать своих близких и друзей. Приготовить его дома совсем не сложно, а результат будет поразительным. Также мы писали, как правильно хранить клубнику.

Ингредиенты:

  • 250 г свежей клубники;
  • 200 г черного шоколада;
  • 50 г сливочного масла;
  • кокосовая стружка, тертый миндаль или другие посыпки по желанию.

Приготовление:

  1. Клубнику помыть, обсушить бумажным полотенцем и удалить хвостики.
  2. Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке.
  3. Добавить в растопленный шоколад сливочное масло и перемешать до однородной массы.
  4. Окунуть каждую клубничку в шоколадную глазурь, чтобы она полностью покрылась.
  5. Выложить клубнику на противень, застеленный пергаментом.
  6. Посыпать клубнику кокосовой стружкой, тертым миндалем или другими посыпками по желанию.
  7. Поставить противень в холодильник на 15-20 минут, чтобы шоколад застыл.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно использовать белый шоколад или добавить в него немного какао-порошка.
  • Перед погружением в шоколад клубнику можно немного охладить в морозильной камере, чтобы шоколад не таял слишком быстро.
  • Вместо посыпок можно использовать свежие ягоды, цукаты или орехи.
  • Клубнику в шоколаде можно хранить в холодильнике в течение 2-3 дней.

Раньше мы рассказывали, как правильно выбрать клубнику. Также, мы предлагали рецепт клубничных шариков.

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#Рецепт #еда-Телеграф