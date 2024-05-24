Идеально для девичника: рецепт клубники в шоколаде

Клубника в шоколаде станет вашим любимым десертом.

Клубника в шоколаде – это не только изысканный десерт, но и отличный способ обрадовать своих близких и друзей. Приготовить его дома совсем не сложно, а результат будет поразительным. Также мы писали, как правильно хранить клубнику.

Ингредиенты:

250 г свежей клубники;

200 г черного шоколада;

50 г сливочного масла;

кокосовая стружка, тертый миндаль или другие посыпки по желанию.

Приготовление:

Клубнику помыть, обсушить бумажным полотенцем и удалить хвостики. Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке. Добавить в растопленный шоколад сливочное масло и перемешать до однородной массы. Окунуть каждую клубничку в шоколадную глазурь, чтобы она полностью покрылась. Выложить клубнику на противень, застеленный пергаментом. Посыпать клубнику кокосовой стружкой, тертым миндалем или другими посыпками по желанию. Поставить противень в холодильник на 15-20 минут, чтобы шоколад застыл.

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно использовать белый шоколад или добавить в него немного какао-порошка.

Перед погружением в шоколад клубнику можно немного охладить в морозильной камере, чтобы шоколад не таял слишком быстро.

Вместо посыпок можно использовать свежие ягоды, цукаты или орехи.

Клубнику в шоколаде можно хранить в холодильнике в течение 2-3 дней.

Раньше мы рассказывали, как правильно выбрать клубнику. Также, мы предлагали рецепт клубничных шариков.