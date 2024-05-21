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От таких кабачковых оладий не трудно и язык проглотить: рецепт любимого блюда летом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Эти оладьи просто тают во рту (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 21 мая 2024, 14:39
Эти оладьи просто тают во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такие кабачки станут отличным перекусом или полноценным обедом.

Кабачковые оладьи – это не только сытное и полезное блюдо, но и отличный способ использовать спелые кабачки, обильно растущие во многих городах. Это блюдо готовится быстро и просто из доступных ингредиентов, а результат всегда радует отличным вкусом.

Ингредиенты:

  • 1 кабачок (среднего размера)
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. муки
  • 1 луковица (по желанию)
  • Зелень (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Кабачок натрите на терке. Если кабачок молод, его можно не очищать от кожуры.
  2. Добавьте в кабачковую массу яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте до однородной массы.
  3. По желанию добавьте к тесту мелко нарезанный лук и рубленую зелень.
  4. Разогрейте растительное масло на сковороде.
  5. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой, формируя оладьи.
  6. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.
  7. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  8. Подавайте оладьи со сметаной, йогуртом, майонезом или любым другим соусом по вашему вкусу.

Советы:

  • Для более пышных оладий можно добавить в тесто 1 ч. л. разрыхлителя.
  • Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного воды или молока.
  • К кабачковым оладьям можно добавить тертый сыр, чеснок, грибы или другие ингредиенты по вашему вкусу.
  • Оладьи можно не только жарить, но и запекать в духовке.

Кабачковые оладьи – это универсальное блюдо, которое может быть как самостоятельным завтраком, обедом или ужином, так и гарниром к мясу или рыбе. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить невероятно вкусную закуску из кабачков всего за 20 минут. Также, предлагаем рецепт закуски из кабачков.

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