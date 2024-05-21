От таких кабачковых оладий не трудно и язык проглотить: рецепт любимого блюда летом

Такие кабачки станут отличным перекусом или полноценным обедом.

Кабачковые оладьи – это не только сытное и полезное блюдо, но и отличный способ использовать спелые кабачки, обильно растущие во многих городах. Это блюдо готовится быстро и просто из доступных ингредиентов, а результат всегда радует отличным вкусом.

Ингредиенты:

1 кабачок (среднего размера)

1 яйцо

2 ст. л. муки

1 луковица (по желанию)

Зелень (по желанию)

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Кабачок натрите на терке. Если кабачок молод, его можно не очищать от кожуры. Добавьте в кабачковую массу яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте до однородной массы. По желанию добавьте к тесту мелко нарезанный лук и рубленую зелень. Разогрейте растительное масло на сковороде. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой, формируя оладьи. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте оладьи со сметаной, йогуртом, майонезом или любым другим соусом по вашему вкусу.

Советы:

Для более пышных оладий можно добавить в тесто 1 ч. л. разрыхлителя.

Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного воды или молока.

К кабачковым оладьям можно добавить тертый сыр, чеснок, грибы или другие ингредиенты по вашему вкусу.

Оладьи можно не только жарить, но и запекать в духовке.

Кабачковые оладьи – это универсальное блюдо, которое может быть как самостоятельным завтраком, обедом или ужином, так и гарниром к мясу или рыбе. Приятного аппетита!

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