От таких кабачковых оладий не трудно и язык проглотить: рецепт любимого блюда летом
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Такие кабачки станут отличным перекусом или полноценным обедом.
Кабачковые оладьи – это не только сытное и полезное блюдо, но и отличный способ использовать спелые кабачки, обильно растущие во многих городах. Это блюдо готовится быстро и просто из доступных ингредиентов, а результат всегда радует отличным вкусом.
Ингредиенты:
- 1 кабачок (среднего размера)
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки
- 1 луковица (по желанию)
- Зелень (по желанию)
- Соль и перец по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Кабачок натрите на терке. Если кабачок молод, его можно не очищать от кожуры.
- Добавьте в кабачковую массу яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте до однородной массы.
- По желанию добавьте к тесту мелко нарезанный лук и рубленую зелень.
- Разогрейте растительное масло на сковороде.
- Выкладывайте тесто на сковороду ложкой, формируя оладьи.
- Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.
- Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Подавайте оладьи со сметаной, йогуртом, майонезом или любым другим соусом по вашему вкусу.
Советы:
- Для более пышных оладий можно добавить в тесто 1 ч. л. разрыхлителя.
- Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного воды или молока.
- К кабачковым оладьям можно добавить тертый сыр, чеснок, грибы или другие ингредиенты по вашему вкусу.
- Оладьи можно не только жарить, но и запекать в духовке.
Кабачковые оладьи – это универсальное блюдо, которое может быть как самостоятельным завтраком, обедом или ужином, так и гарниром к мясу или рыбе. Приятного аппетита!
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