Вкус лета у вас дома: рецепт клубничного пирога

Сезон клубники уже начался, поэтому предлагаем вам рецепт ароматного клубничного пирога.

Лето – это не только пора жары и солнечных дней, но и сезон свежих ягод. Среди них особое место занимает клубника, которая не только радует своим ароматом и вкусом, но является источником витаминов и полезных веществ. Также предлагаем рецепт апельсинового пирога с апельсином.

Сегодня я поделюсь с вами рецептом ароматного пирога с клубникой, который станет отличным десертом для семейного чаепития или праздничного стола.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г сливочного масла

150 г сахара

4 яйца

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

500 г клубники

2 ст. л. сахара

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. кукурузного крахмала

Для декора:

100 г сахарной пудры

Свежая мята (по желанию)

Приготовление:

Приготовить тесто. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до пышной массы. По одному добавить яйца, взбивая после каждого добавления. В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить сухие ингредиенты в масляную смесь и аккуратно перемешать до однородности. Приготовить начинку. Клубнику помыть, обсушить бумажными полотенцами и удалить хвостики. 200 г клубники отложить для декора. Оставшуюся клубнику измельчить блендером или размять вилкой. Добавить сахар, лимонный сок и крахмал кукурузный, хорошо перемешать. Выпекание пирога. Форму для пирога смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Вылить половину теста в форму. Выложить на тесто клубничную начинку, а сверху распределить остальное тесто. Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут или до золотистой корочки. Отделка. Готовый пирог вынуть из духовки, дать немного остыть, а затем посыпать сахарной пудрой. Сверху выложить отложенную клубнику и украсить свежей мятой.

Совет:

Пирог с клубникой можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Для этого выложить тесто и начинку в чашу мультиварки, установить режим выпечки и готовить в течение 50-60 минут.

Подаем пирог с любимым напитком. Также предлагаем рецепт итальянского пирога.