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Вкус лета у вас дома: рецепт клубничного пирога

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот пирог очень просто готовится (изображение создано с помощью ИИ)
Этот пирог очень просто готовится (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Сезон клубники уже начался, поэтому предлагаем вам рецепт ароматного клубничного пирога.

Лето – это не только пора жары и солнечных дней, но и сезон свежих ягод. Среди них особое место занимает клубника, которая не только радует своим ароматом и вкусом, но является источником витаминов и полезных веществ. Также предлагаем рецепт апельсинового пирога с апельсином.

Сегодня я поделюсь с вами рецептом ароматного пирога с клубникой, который станет отличным десертом для семейного чаепития или праздничного стола.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 4 яйца
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли

Для начинки:

  • 500 г клубники
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала

Для декора:

  • 100 г сахарной пудры
  • Свежая мята (по желанию)

Приготовление:

  1. Приготовить тесто. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до пышной массы. По одному добавить яйца, взбивая после каждого добавления.
  2. В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить сухие ингредиенты в масляную смесь и аккуратно перемешать до однородности.
  3. Приготовить начинку. Клубнику помыть, обсушить бумажными полотенцами и удалить хвостики. 200 г клубники отложить для декора.
  4. Оставшуюся клубнику измельчить блендером или размять вилкой. Добавить сахар, лимонный сок и крахмал кукурузный, хорошо перемешать.
  5. Выпекание пирога. Форму для пирога смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Вылить половину теста в форму.
  6. Выложить на тесто клубничную начинку, а сверху распределить остальное тесто.
  7. Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут или до золотистой корочки.
  8. Отделка. Готовый пирог вынуть из духовки, дать немного остыть, а затем посыпать сахарной пудрой. Сверху выложить отложенную клубнику и украсить свежей мятой.

Совет:

Пирог с клубникой можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Для этого выложить тесто и начинку в чашу мультиварки, установить режим выпечки и готовить в течение 50-60 минут.

Подаем пирог с любимым напитком. Также предлагаем рецепт итальянского пирога.

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