Вкус лета у вас дома: рецепт клубничного пирога
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Сезон клубники уже начался, поэтому предлагаем вам рецепт ароматного клубничного пирога.
Лето – это не только пора жары и солнечных дней, но и сезон свежих ягод. Среди них особое место занимает клубника, которая не только радует своим ароматом и вкусом, но является источником витаминов и полезных веществ. Также предлагаем рецепт апельсинового пирога с апельсином.
Сегодня я поделюсь с вами рецептом ароматного пирога с клубникой, который станет отличным десертом для семейного чаепития или праздничного стола.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 4 яйца
- 200 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки:
- 500 г клубники
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
Для декора:
- 100 г сахарной пудры
- Свежая мята (по желанию)
Приготовление:
- Приготовить тесто. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до пышной массы. По одному добавить яйца, взбивая после каждого добавления.
- В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить сухие ингредиенты в масляную смесь и аккуратно перемешать до однородности.
- Приготовить начинку. Клубнику помыть, обсушить бумажными полотенцами и удалить хвостики. 200 г клубники отложить для декора.
- Оставшуюся клубнику измельчить блендером или размять вилкой. Добавить сахар, лимонный сок и крахмал кукурузный, хорошо перемешать.
- Выпекание пирога. Форму для пирога смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Вылить половину теста в форму.
- Выложить на тесто клубничную начинку, а сверху распределить остальное тесто.
- Выпекать пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут или до золотистой корочки.
- Отделка. Готовый пирог вынуть из духовки, дать немного остыть, а затем посыпать сахарной пудрой. Сверху выложить отложенную клубнику и украсить свежей мятой.
Совет:
Пирог с клубникой можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Для этого выложить тесто и начинку в чашу мультиварки, установить режим выпечки и готовить в течение 50-60 минут.
Подаем пирог с любимым напитком. Также предлагаем рецепт итальянского пирога.