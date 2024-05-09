Ваші пращури вірили в силу природи: на це вказують ці 37 прізвищ, перевірте своє

Раніше предки вірили, що рослини мають надзвичайну силу

Українські прізвища зберігають історію наших предків і можуть розповісти про них багато цікавих речей. Наприклад, є кілька десятків родових імен, які вказують на те, що предки вірили у надзвичайну силу природи.

Про це розповідає Український вчений-мовознавець, експерт у галузі ономастики Дмитро Бучко у своїй роботі "Прізвища Бойківщини та язичництво східних слов’ян". За його словами, носії родових імен, які вірили у силу природи, належали до культу язичницьких богів.

Наші пращури вірили, що рослини мають надзвичайну силу. На думку Бучко, антропоніми, що мають значення рослин, можуть говорити про приналежність до язичницьких культів, де обожнювалася природа. Усього таких родових імен налічується 37.

Прізвища, що належать до цієї категорії, звучать так:

Дубовий;

Дубицький;

Дубовський;

Дубовець;

Липка;

Вільховий;

Граб;

Кленовий;

Слива;

Осокін;

Очеретняний;

Горошко;

Горохов;

Лобода;

Череда;

Кропива;

Лепеха;

Хмеленко;

Квітка;

Квітченко;

Лозовий;

Лозинський;

Качан;

Качанова;

Колосов;

Шишкін;

Тичинська;

Лоза;

Бульба;

Капуста;

Капустін;

Редька;

Буряк;

Огурцов;

Боровик;

Грибовський;

Дубовик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища входять до десятки найпоширеніших у нашій країні. Деякі з цих родових імен мають понад 100 тисяч носіїв.