Ці прізвища походять від погодних умов і досі мають шалену популярність: перевірте своє у списку

Гроза, Грозюк, Грозенко — має понад 1075 носіїв в нашій державі

Сьогодні в Україні існує багато цікавих та незвичних прізвищ. Вони походять від характеру, зовнішності, або навіть професії людини. Але чи знали ви, що поширені кілька десятків прізвищ, які могли бути утворені від назв природних явищ?

"Телеграф" розповість про найпопулярніші. А також, де проживають українці з прізвищами, які утворились від погоди

Вітряний, Вітрук, Вітренко — понад 1000 носіїв, найбільше — на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Черкащині та в місті Київ;

Буренюк, Бурюк, Бурій, Бурієнко, Буренко, Бурченко — понад 900 носіїв, найбільше — на Кіровоградщині, Донеччині та у Чернівецькій області;

Дощук, Дощенко — понад 350 носіїв, найбільше — на Дніпропетровщині та Миколаївщині;

Веселко, Весельченко, Веселка, Веселков, Весьолкін — понад 400 носіїв, найбільше — на Донеччині, Одещині, у місті Київ;

Гроза, Грозюк, Грозенко — понад 1075 носіїв, найбільше — в Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Менш поширені прізвища, що зустрічаються в регіонах, але теж можуть бути пов’язані з назвами погодних явищ:

Градов, Градський, Граденко, Градовенко

Зірко, Зіренко, Зірченко, Зірчук, Зірчак

Негодюк, Негоденко, Негодуйко

Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко

Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко

Хмарук, Хмаренко

Холодний, Холодян, Холозян, Холоденко та похідні.

Раніше "Телеграф" писав, як утворилися українські прізвища.