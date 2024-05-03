Ваш першопредок задавав моду у давні часи, якщо маєте таке прізвище: перелік від мовознавця

Люди хотіла гарно виглядати та стильно одягатись навіть у прадавні часи

Таланти та здібності нерідко лягали в основу прізвиська людини в далекі часи, а згодом вони вже стали основою для родових імен. Деякі сучасні прізвища українців говорять, що їхній першопредок був лагідним та жив у злагоді з сусідами, а інші повідомляють, що він задавав моду.

Причому щоб отримати таке родове ім’я мало просто стильно одягатись, треба ще й спонукати до цього оточуючих. Тому такі особливі прізвиська частіше за все отримували люди, які шили одяг, повідомляє мовознавець Юліан Редько у своїй науковій роботі "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали тим, хто задавав моду у давні часи

Кравці та швеї створювали нові моделі одягу та пропонували їх іншим людям. Саме від них залежало, що буде вважатись модним.

Їхні потомки сьогодні носять такі прізвища:

Кравець;

Шнайдер;

Кравченко;

Швач;

Чамарник;

Кравчук;

Шваченко;

Плахотнюк;

Кравчишин;

Швачук;

Кравецький;

Кравцов;

Портнюк;

Кравчина;

Шваля;

Швачка;

Швадюк;

Швадченко;

Плахотник;

Портний;

Кравців;

Портненко.

Зазначимо, що у цьому списку є багато прізвищ відомих українців. Візьмемо до прикладу Леоніда Кравчука, першого президента України. Цікаво, що його прізвище поширене на заході країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які сучасні родові імена вказують на церковне походження. Першопредок був не просто релігійною людиною.