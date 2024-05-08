Ці прізвища давали людям з дуже добрим серцем: перевірте своє у списку

Цінувались доброта, уміння знаходити до всіх підхід, миролюбивість, любов до людей

В Україні існує багато цікавих та незвичних прізвищ. Вони походять від характеру, зовнішності, або навіть професії людини. Але мало хто знає, що прізвища давали і тим людям, у кого добре серце.

Про це у своїй праці "Сучасні українські прізвища" розповів мовознавець і дослідник антропонімики Юліан Редько. Зокрема, він зібрав такі варіанти родових імен, які чітко вказують – зачинатель роду був людиною незлобивою, чинив по справедливості, нікому не бажав зла і за це був шанованою в громаді людиною

. Так українці цінували тиху вдачу своїх односельчан і називали таких людей відповідним чином:

Тихий,

Благий,

Тишко,

Тихенький,

Тихун.

Також цінувались доброта, уміння знаходити до всіх підхід, миролюбивість, любов до людей. Це знайшло вираження у таких прізвищах:

Делікатний,

Ласкавий,

Коханий,

Субтельний,

Мирний,

Любий,

Мирош,

Солодкий,

Святий,

Добрій,

Добрий.

Редько також пов’язує виникнення таких прізвищ, як Шовковий чи Оксамитний. На думку мовознавця, вони радше означали метафору добросердого характеру людини, ніж вказували на те, який одяг вона носила.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які утворились від погодних умов.