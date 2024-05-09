Майонез даже не понадобится: оригинальный салат, который просто готовится и никогда не надоедает
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Блюдо получается свежим и пикантным
Мы рассказывали, как приготовить яркий салат с маринованным перцем. Теперь делимся рецептом еще одной яркой закуски.
Этот салат из пекинской капусты станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание сочных овощей, ароматного сыра фета и пикантной заправки создает невероятную симфонию вкусов. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".
Ингредиенты:
- 500 г пекинской капусты;
- 200 г помидоров черри;
- 200 г консервированного горошка;
- 200 г сыра фета;
- 5-6 перьев зеленого лука;
- зелень укропа, петрушки и кинзы;
- 30-40 г жареных семян подсолнечника.
Для заправки:
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. соевого соуса;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. зернистой горчицы;
- 1 ч. л. сахара или меда;
- 1/2 ч. л. сухого орегано;
- 1/3 ч. л. соли;
- щепотка перца;
- 1-2 зубчика чеснока.
Способ приготовления:
- Разрежьте кочерыжку пекинской капусты вдоль на 4 части, а затем поперек не очень тонкой соломкой. Если такой капусты нет, можно использовать салат «Айсберг» или любой салатный микс.
- Мелко нашинкуйте свежий укроп, немного петрушки и много кинзы – она идеально подходит для этого салата! Нарежьте зеленый лук наискось, а помидоры черри в зависимости от их размера разрежьте вдоль на 4-6 частей.
- Добавьте в миску с капустой и зеленью 200 г сыра фета, изрезанного не очень мелкими кубиками. Туда же добавьте 200 г консервированного горошка и горсть жареных семян подсолнечника.
- В небольшую миску вылейте 2 столовых ложки растительного масла, добавьте по одной ложке соевого соуса и лимонного сока, 1 чайную ложку зернистой горчицы, 1/3 чайной ложки соли, щепотку белого перца, 1 чайную ложку сахара или меда. орегано и 2 измельченных зубчика чеснока. Тщательно перемешайте заправку и салат заправьте.
Можно предварительно порезать овощи и зелень, а заправить салат перед подачей. Также это идеальная закуска, чтобы брать ее с собой на пикник, но в таком случае салат тоже заправляют перед тем как его есть. Кстати, мы рассказывали, какие компоненты не следует добавлять в маринад для шашлыка.