Майонез даже не понадобится: оригинальный салат, который просто готовится и никогда не надоедает

Блюдо получается свежим и пикантным

Мы рассказывали, как приготовить яркий салат с маринованным перцем. Теперь делимся рецептом еще одной яркой закуски.

Этот салат из пекинской капусты станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание сочных овощей, ароматного сыра фета и пикантной заправки создает невероятную симфонию вкусов. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

500 г пекинской капусты;

200 г помидоров черри;

200 г консервированного горошка;

200 г сыра фета;

5-6 перьев зеленого лука;

зелень укропа, петрушки и кинзы;

30-40 г жареных семян подсолнечника.

Для заправки:

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. зернистой горчицы;

1 ч. л. сахара или меда;

1/2 ч. л. сухого орегано;

1/3 ч. л. соли;

щепотка перца;

1-2 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

Разрежьте кочерыжку пекинской капусты вдоль на 4 части, а затем поперек не очень тонкой соломкой. Если такой капусты нет, можно использовать салат «Айсберг» или любой салатный микс. Мелко нашинкуйте свежий укроп, немного петрушки и много кинзы – она идеально подходит для этого салата! Нарежьте зеленый лук наискось, а помидоры черри в зависимости от их размера разрежьте вдоль на 4-6 частей. Добавьте в миску с капустой и зеленью 200 г сыра фета, изрезанного не очень мелкими кубиками. Туда же добавьте 200 г консервированного горошка и горсть жареных семян подсолнечника. В небольшую миску вылейте 2 столовых ложки растительного масла, добавьте по одной ложке соевого соуса и лимонного сока, 1 чайную ложку зернистой горчицы, 1/3 чайной ложки соли, щепотку белого перца, 1 чайную ложку сахара или меда. орегано и 2 измельченных зубчика чеснока. Тщательно перемешайте заправку и салат заправьте.

Можно предварительно порезать овощи и зелень, а заправить салат перед подачей. Также это идеальная закуска, чтобы брать ее с собой на пикник, но в таком случае салат тоже заправляют перед тем как его есть. Кстати, мы рассказывали, какие компоненты не следует добавлять в маринад для шашлыка.