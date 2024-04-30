Сподобається навіть тим, хто печінку не любить: що додати до котлет з субпродукту

Ситна страва для всієї сім'ї

Далеко не всі люблять печінку через специфічний смак та аромат. Однак навіть цей субпродукт можна приготувати смачно, знаючи деякі секрети приготування.

Так, з печінки можна зробити паштет під ягідним желе або ж звернути увагу на рецепт печінкових котлет. Ним з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko_77".

Як приготувати печінкові котлети

Інгредієнти:

печінка – 600 г;

фарш м'ясний – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

манка – 3 ст. л.;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

Печінку помити, прибрати все зайве, порізати на довільні шматочки, подрібнити у блендері. Додати шматочки цибулі, подрібнити. Вилити "фарш" у миску, додати яйця. Посолити, поперчити, перемішати. Додати манку, перемішати. Додати м'ясний фарш, перемішати. Смажити на середньому вогні до готовності.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.