Сподобається навіть тим, хто печінку не любить: що додати до котлет з субпродукту
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Ситна страва для всієї сім'ї
Далеко не всі люблять печінку через специфічний смак та аромат. Однак навіть цей субпродукт можна приготувати смачно, знаючи деякі секрети приготування.
Так, з печінки можна зробити паштет під ягідним желе або ж звернути увагу на рецепт печінкових котлет. Ним з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko_77".
Як приготувати печінкові котлети
Інгредієнти:
- печінка – 600 г;
- фарш м'ясний – 400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- манка – 3 ст. л.;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
- Печінку помити, прибрати все зайве, порізати на довільні шматочки, подрібнити у блендері.
- Додати шматочки цибулі, подрібнити.
- Вилити "фарш" у миску, додати яйця.
- Посолити, поперчити, перемішати.
- Додати манку, перемішати.
- Додати м'ясний фарш, перемішати.
- Смажити на середньому вогні до готовності.
А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.