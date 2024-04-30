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Сподобається навіть тим, хто печінку не любить: що додати до котлет з субпродукту

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Просто, бюджетно та дуже смачно
Просто, бюджетно та дуже смачно. Фото 1000.menu

Ситна страва для всієї сім'ї

Далеко не всі люблять печінку через специфічний смак та аромат. Однак навіть цей субпродукт можна приготувати смачно, знаючи деякі секрети приготування.

Так, з печінки можна зробити паштет під ягідним желе або ж звернути увагу на рецепт печінкових котлет. Ним з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko_77".

Як приготувати печінкові котлети

Інгредієнти:

  • печінка – 600 г;
  • фарш м'ясний – 400 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • манка – 3 ст. л.;
  • сіль, перець;

Спосіб приготування:

  1. Печінку помити, прибрати все зайве, порізати на довільні шматочки, подрібнити у блендері.
  2. Додати шматочки цибулі, подрібнити.
  3. Вилити "фарш" у миску, додати яйця.
  4. Посолити, поперчити, перемішати.
  5. Додати манку, перемішати.
  6. Додати м'ясний фарш, перемішати.
  7. Смажити на середньому вогні до готовності.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.

Теги:
#Печінка #Субпродукти #Котлети #Готуємо вдома