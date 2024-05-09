Просто, но невероятно вкусно: так молодой картофель вы еще не готовили
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Ароматное блюдо для ужина
Этот картофель невероятно вкусен и легок в приготовлении. Подавать его можно как для ужина, так и на праздничный стол. Раньше мы рассказывали, как приготовить молодой картофель с чесноком, а теперь делимся рецептом с беконом.
Это блюдо очень сытное и невероятно вкусное. Рецептом поделились на "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 2 кг молодого картофеля;
- 1 головка чеснока;
- соль, черный перец, специи и зелень;
- 40 мл подсолнечного масла;
- 400 г бекона.
Способ приготовления:
- Картофель тщательно промываем. Прокалываем ее в нескольких местах вилкой.
- Чеснок выдавливаем в глубокую тарелку, добавляем соль, чёрный перец, зелень и перемешиваем. Поливаем небольшим количеством растительного масла.
- Эту смесь добавляем в картофель. Хорошо перемешиваем и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
- Нарезаем тонкими полосками бекон и выкладываем на картофель. Ставим в духовку на 40 минут и выпекаем при температуре 200 градусов.
- Посыпаем картошку зеленью и подаем на стол. Можно также посыпать пармезаном по желанию.
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