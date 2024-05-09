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Просто, но невероятно вкусно: так молодой картофель вы еще не готовили

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Идеальный праздничный гарнир
Идеальный праздничный гарнир. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ароматное блюдо для ужина

Этот картофель невероятно вкусен и легок в приготовлении. Подавать его можно как для ужина, так и на праздничный стол. Раньше мы рассказывали, как приготовить молодой картофель с чесноком, а теперь делимся рецептом с беконом.

Это блюдо очень сытное и невероятно вкусное. Рецептом поделились на "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • 2 кг молодого картофеля;
  • 1 головка чеснока;
  • соль, черный перец, специи и зелень;
  • 40 мл подсолнечного масла;
  • 400 г бекона.

Способ приготовления:

  1. Картофель тщательно промываем. Прокалываем ее в нескольких местах вилкой.
  2. Чеснок выдавливаем в глубокую тарелку, добавляем соль, чёрный перец, зелень и перемешиваем. Поливаем небольшим количеством растительного масла.
  3. Эту смесь добавляем в картофель. Хорошо перемешиваем и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
  4. Нарезаем тонкими полосками бекон и выкладываем на картофель. Ставим в духовку на 40 минут и выпекаем при температуре 200 градусов.
  5. Посыпаем картошку зеленью и подаем на стол. Можно также посыпать пармезаном по желанию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить горячие бутерброды с фаршем. Попробовав один раз, вы не сможете больше отказаться от такого блюда.

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома