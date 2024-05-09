Просто, но невероятно вкусно: так молодой картофель вы еще не готовили

Ароматное блюдо для ужина

Этот картофель невероятно вкусен и легок в приготовлении. Подавать его можно как для ужина, так и на праздничный стол. Раньше мы рассказывали, как приготовить молодой картофель с чесноком, а теперь делимся рецептом с беконом.

Это блюдо очень сытное и невероятно вкусное. Рецептом поделились на "Школа Жизни".

Ингредиенты:

2 кг молодого картофеля;

1 головка чеснока;

соль, черный перец, специи и зелень;

40 мл подсолнечного масла;

400 г бекона.

Способ приготовления:

Картофель тщательно промываем. Прокалываем ее в нескольких местах вилкой. Чеснок выдавливаем в глубокую тарелку, добавляем соль, чёрный перец, зелень и перемешиваем. Поливаем небольшим количеством растительного масла. Эту смесь добавляем в картофель. Хорошо перемешиваем и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Нарезаем тонкими полосками бекон и выкладываем на картофель. Ставим в духовку на 40 минут и выпекаем при температуре 200 градусов. Посыпаем картошку зеленью и подаем на стол. Можно также посыпать пармезаном по желанию.

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