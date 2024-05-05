"Пальчики оближеш": після цієї закуски близькі оближуть не лише пальці, а й тарілки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Відмінно і до сімейного обіду, і до святкового столу
З бюджетним і дуже популярним оселедцем можна приготувати не тільки звичну Шубу. З нею можна приготувати багато різних страв, і сьогодні ми поділимося одним з незвичайних рецептів.
Разом з "1 хвилина" ми розповімо, як з цієї рибки приготувати чудову закуску під назвою "Пальчики оближеш". Вона виходить настільки смачною, що близькі та гості з’їдять її першою навіть на святковому столі, оближуть і пальці, і тарілки, ще й вимагатимуть добавки.
Як приготувати закуску із оселедця "Пальчики оближеш"
Інгредієнти:
- оселедець – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- огірок маринований – 2 шт.;
- яблуко (зелене) – 1 шт.;
- сметана – 300 г;
- гірчиця – 2 год. л;
- соєвий соус — 2 ч. л;
- цукор – 1 год. л;
- чорний перець – 0,5 год;
- зелень кропу.
Спосіб приготування:
- Оселедець ретельно миємо, відрізаємо голову, хвіст, плавці, чистимо рибу від нутрощів. Знімаємо шкіру, прибираємо шкіру та чорну плівку. Філе нарізаємо кубиками.
- Чистимо та нарізаємо тонкими чверть кільцями цибулю, м’якоть яблука — тонкі чверть кільця, а мариновані огірки ріжемо кільцями. Подрібнюємо зелень кропу. Усі підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника.
- Для приготування соусу в окремій мисці змішуємо сметану, гірчицю, соєвий соус, цукор та чорний перець і ретельно перемішуємо.
- Соусом заливаємо підготовлені інгредієнти та ретельно все перемішуємо.
Подаємо закуску з домашнім хлібом. Смачного.