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"Пальчики оближеш": після цієї закуски близькі оближуть не лише пальці, а й тарілки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соковита закуска з яскравим смаком
Соковита закуска з яскравим смаком. Фото odnaminyta.com

Відмінно і до сімейного обіду, і до святкового столу

З бюджетним і дуже популярним оселедцем можна приготувати не тільки звичну Шубу. З нею можна приготувати багато різних страв, і сьогодні ми поділимося одним з незвичайних рецептів.

Разом з "1 хвилина" ми розповімо, як з цієї рибки приготувати чудову закуску під назвою "Пальчики оближеш". Вона виходить настільки смачною, що близькі та гості з’їдять її першою навіть на святковому столі, оближуть і пальці, і тарілки, ще й вимагатимуть добавки.

Як приготувати закуску із оселедця "Пальчики оближеш"

Інгредієнти:

  • оселедець – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • огірок маринований – 2 шт.;
  • яблуко (зелене) – 1 шт.;
  • сметана – 300 г;
  • гірчиця – 2 год. л;
  • соєвий соус — 2 ч. л;
  • цукор – 1 год. л;
  • чорний перець – 0,5 год;
  • зелень кропу.

Спосіб приготування:

  1. Оселедець ретельно миємо, відрізаємо голову, хвіст, плавці, чистимо рибу від нутрощів. Знімаємо шкіру, прибираємо шкіру та чорну плівку. Філе нарізаємо кубиками.
  2. Чистимо та нарізаємо тонкими чверть кільцями цибулю, м’якоть яблука — тонкі чверть кільця, а мариновані огірки ріжемо кільцями. Подрібнюємо зелень кропу. Усі підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника.
  3. Для приготування соусу в окремій мисці змішуємо сметану, гірчицю, соєвий соус, цукор та чорний перець і ретельно перемішуємо.
  4. Соусом заливаємо підготовлені інгредієнти та ретельно все перемішуємо.

Подаємо закуску з домашнім хлібом. Смачного.

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#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома