"Пальчики оближеш": після цієї закуски близькі оближуть не лише пальці, а й тарілки

Відмінно і до сімейного обіду, і до святкового столу

З бюджетним і дуже популярним оселедцем можна приготувати не тільки звичну Шубу. З нею можна приготувати багато різних страв, і сьогодні ми поділимося одним з незвичайних рецептів.

Разом з "1 хвилина" ми розповімо, як з цієї рибки приготувати чудову закуску під назвою "Пальчики оближеш". Вона виходить настільки смачною, що близькі та гості з’їдять її першою навіть на святковому столі, оближуть і пальці, і тарілки, ще й вимагатимуть добавки.

Як приготувати закуску із оселедця "Пальчики оближеш"

Інгредієнти:

оселедець – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

огірок маринований – 2 шт.;

яблуко (зелене) – 1 шт.;

сметана – 300 г;

гірчиця – 2 год. л;

соєвий соус — 2 ч. л;

цукор – 1 год. л;

чорний перець – 0,5 год;

зелень кропу.

Спосіб приготування:

Оселедець ретельно миємо, відрізаємо голову, хвіст, плавці, чистимо рибу від нутрощів. Знімаємо шкіру, прибираємо шкіру та чорну плівку. Філе нарізаємо кубиками. Чистимо та нарізаємо тонкими чверть кільцями цибулю, м’якоть яблука — тонкі чверть кільця, а мариновані огірки ріжемо кільцями. Подрібнюємо зелень кропу. Усі підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника. Для приготування соусу в окремій мисці змішуємо сметану, гірчицю, соєвий соус, цукор та чорний перець і ретельно перемішуємо. Соусом заливаємо підготовлені інгредієнти та ретельно все перемішуємо.

Подаємо закуску з домашнім хлібом. Смачного.