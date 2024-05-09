Вийде не гірше, ніж у найближчому ресторані: секрет цих дерунів – у підливі (фото)
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Цей рецепт точно буде у вас в закладках
Ароматні, золотаві деруни – це окремий вид насолоди. Попри велику кількість різних рецептів цієї страви, кулінари вигадують нові й нові варіанти.
Спеціально для читачів "Телеграф" знайшов у книзі "Українські народні блюда" незвичайний рецепт дерунів. Пікантності та ситності страві додасть грибна підлива. Готувати її недовго і нескладно, проте страва заграє новими фарбами — деруни вийдуть навіть смачніші за ресторанні.
Як приготувати деруни з грибною підливою
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- пшеничне борошно — 100 г;
- сода — 3 г;
- соняшникова олія — 50 г.
- Для підливи:
- сушені гриби — 50 г;
- борошно — 25 г;
- цибуля — 20 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо і натираємо на тертці.
- До підготовленої картоплі додаємо борошно, сіль та соду. Все ретельно перемішуємо.
- Розігріваємо сковороду з жиром, ложкою викладаємо масу, формуючи деруни. Обсмажуємо їх по обидва боки до золотистості.
- Для приготування підливи промиваємо сушені гриби, заливаємо водою на 2-3 години й відварюємо до готовності.
- На соняшниковій олії пасеруємо борошно, додаємо 2 склянки грибного відвару та варимо протягом 10 – 15 хвилин.
- Дрібно нарізаємо цибулю, обсмажуємо на сковороді з рослинною олією. Додаємо гриби та смажимо до готовності.
- До готових грибів і цибулі додаємо підливу, даємо закипіти та знімаємо з вогню.
Смачними виходять також деруни на хлібі. Спробуйте і переконайтеся самі.