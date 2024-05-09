Вийде не гірше, ніж у найближчому ресторані: секрет цих дерунів – у підливі (фото)

Цей рецепт точно буде у вас в закладках

Ароматні, золотаві деруни – це окремий вид насолоди. Попри велику кількість різних рецептів цієї страви, кулінари вигадують нові й нові варіанти.

Спеціально для читачів "Телеграф" знайшов у книзі "Українські народні блюда" незвичайний рецепт дерунів. Пікантності та ситності страві додасть грибна підлива. Готувати її недовго і нескладно, проте страва заграє новими фарбами — деруни вийдуть навіть смачніші за ресторанні.

Як приготувати деруни з грибною підливою

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

пшеничне борошно — 100 г;

сода — 3 г;

соняшникова олія — 50 г.

Для підливи:

сушені гриби — 50 г;

борошно — 25 г;

цибуля — 20 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо і натираємо на тертці. До підготовленої картоплі додаємо борошно, сіль та соду. Все ретельно перемішуємо. Розігріваємо сковороду з жиром, ложкою викладаємо масу, формуючи деруни. Обсмажуємо їх по обидва боки до золотистості. Для приготування підливи промиваємо сушені гриби, заливаємо водою на 2-3 години й відварюємо до готовності. На соняшниковій олії пасеруємо борошно, додаємо 2 склянки грибного відвару та варимо протягом 10 – 15 хвилин. Дрібно нарізаємо цибулю, обсмажуємо на сковороді з рослинною олією. Додаємо гриби та смажимо до готовності. До готових грибів і цибулі додаємо підливу, даємо закипіти та знімаємо з вогню.

Фото: Телеграф

Смачними виходять також деруни на хлібі. Спробуйте і переконайтеся самі.