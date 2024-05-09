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Вийде не гірше, ніж у найближчому ресторані: секрет цих дерунів – у підливі (фото)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситні деруни з грибною підливою
Ситні деруни з грибною підливою. Фото tsn.ua

Цей рецепт точно буде у вас в закладках

Ароматні, золотаві деруни – це окремий вид насолоди. Попри велику кількість різних рецептів цієї страви, кулінари вигадують нові й нові варіанти.

Спеціально для читачів "Телеграф" знайшов у книзі "Українські народні блюда" незвичайний рецепт дерунів. Пікантності та ситності страві додасть грибна підлива. Готувати її недовго і нескладно, проте страва заграє новими фарбами — деруни вийдуть навіть смачніші за ресторанні.

Як приготувати деруни з грибною підливою

Інгредієнти:

  • картопля — 1 кг;
  • пшеничне борошно — 100 г;
  • сода — 3 г;
  • соняшникова олія — 50 г.
  • Для підливи:
  • сушені гриби — 50 г;
  • борошно — 25 г;
  • цибуля — 20 г;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю чистимо і натираємо на тертці.
  2. До підготовленої картоплі додаємо борошно, сіль та соду. Все ретельно перемішуємо.
  3. Розігріваємо сковороду з жиром, ложкою викладаємо масу, формуючи деруни. Обсмажуємо їх по обидва боки до золотистості.
  4. Для приготування підливи промиваємо сушені гриби, заливаємо водою на 2-3 години й відварюємо до готовності.
  5. На соняшниковій олії пасеруємо борошно, додаємо 2 склянки грибного відвару та варимо протягом 10 – 15 хвилин.
  6. Дрібно нарізаємо цибулю, обсмажуємо на сковороді з рослинною олією. Додаємо гриби та смажимо до готовності.
  7. До готових грибів і цибулі додаємо підливу, даємо закипіти та знімаємо з вогню.
Деруни з грибною начинкою
Фото: Телеграф

Смачними виходять також деруни на хлібі. Спробуйте і переконайтеся самі.

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#Рецепт #Деруни #Готуємо вдома