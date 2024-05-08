Залиште "щіпотку" росіянам: як українською назвати кількість чогось, що можна взяти трьома пальцями

Маємо одразу три варіанти

Чимало українців розмовляють на суржику і, так, це абсолютно нормальне явище. Однак, варто все-таки приділяти певну кількість зусиль для того, аби очистити свою мову від впливу росіянізмів.

Наприклад, багато з нас, говорячи про кількість чогось, що можна взяти трьома пальцями, кажуть "щіпотка". Що є стовідсотковою калькою з російської мови.

Отже, як сказати правильно українською "щіпотка солі"? Маємо одразу кілька варіантів.

пучка солі

дрібка солі

щіпка солі

Приклади використання у літературі:

Подоставали з торбинок хто окрайок хліба й пучку солі, хто шматок сала або в'ялену тарань з цибулею і почали мовчки їсти. (Д. Мордовець)

Виступили повагом три діди, Три чисті білі хліби несучи з дрібками солі, звичаєм прадавнім, І подали з уклоном трьом грузинам. (М. Рильський)

Змила Харитя в мисчині горсточку пшона, вкинула щіпку солі та дві-три бараболі, налляла горщик водою і приставила його до вогню. (М. Коцюбинський)

Крім того, на позначення невеличкої кількості чого-небудь, можна ще сказати "дЕщиця".

Грошей заробили дещицю, але переконалися: що там найкраще, де нас нема. (І. Карпенко-Карий)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як українською поговорити про покупки. У словниках для позначення придбання чогось є два слова.