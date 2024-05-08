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Залиште "щіпотку" росіянам: як українською назвати кількість чогось, що можна взяти трьома пальцями

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Автор
Колаж "Телеграф"

Маємо одразу три варіанти

Чимало українців розмовляють на суржику і, так, це абсолютно нормальне явище. Однак, варто все-таки приділяти певну кількість зусиль для того, аби очистити свою мову від впливу росіянізмів.

Наприклад, багато з нас, говорячи про кількість чогось, що можна взяти трьома пальцями, кажуть "щіпотка". Що є стовідсотковою калькою з російської мови.

Отже, як сказати правильно українською "щіпотка солі"? Маємо одразу кілька варіантів.

  • пучка солі
  • дрібка солі
  • щіпка солі

Приклади використання у літературі:

  • Подоставали з торбинок хто окрайок хліба й пучку солі, хто шматок сала або в'ялену тарань з цибулею і почали мовчки їсти. (Д. Мордовець)
  • Виступили повагом три діди, Три чисті білі хліби несучи з дрібками солі, звичаєм прадавнім, І подали з уклоном трьом грузинам. (М. Рильський)
  • Змила Харитя в мисчині горсточку пшона, вкинула щіпку солі та дві-три бараболі, налляла горщик водою і приставила його до вогню. (М. Коцюбинський)

Крім того, на позначення невеличкої кількості чого-небудь, можна ще сказати "дЕщиця".

  • Грошей заробили дещицю, але переконалися: що там найкраще, де нас нема. (І. Карпенко-Карий)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як українською поговорити про покупки. У словниках для позначення придбання чогось є два слова.

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#Українська мова #Правила #Українська #Говоримо українською