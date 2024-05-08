Забудьте про цю фразу назавжди і замініть більш милозвучною: як українською буде "пеняй на себя"

Її можна замінити українським фразеологізмом

Українці все частіше переходять на українську мову, але не всі правильно розмовляють, а тим більше навіть не здогадуються, як вимовляти ті чи інші слова. Мовний експерт розповів, як правильно сказати українською мовою "пеняй на себя".

Цей російський вислів, як правило, вживають, наголошуючи, що людина сама несе відповідальність за свій вчинок. Про це повідомив український мовознавець Олександр Авраменко.

Розмовляючи, ми часто не звертаємо увагу, як застосовуємо фразеологізми у повсякденному мовленні. Без деяких з них важко навіть влучно описати деякі процеси та дії.

Це ж стосується фрази "пеняй на себя", коли радять жалітися та скаржитися на власні вчинки на себе. Її можна замінити українським фразеологізмом.

За словами мовознавця, черговий відповідник правильного вживання вислову виявився доволі колоритним. Варто збагатити свій словник чудовим фразеологізмом.

В українській мові замість вислову "пеняйте на себя" потрібно говорити таку фразу: "Бачили очі, що купували — їжте, хоч і повилазьте".

Раніше "Телеграф" писав, що українська ведуча, інструкторка з етикету та письменниця Ольга Фреймут розповіла, як українською назвати великі сідниці.