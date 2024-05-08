Ці ошатні бутерброди зі святкового столу зникнуть першими: всі гості точно спитають рецепт

Різні варіанти приготування смачної страви

Ми розповідали, як значно смачніше приготувати "Шубу" на святковий стіл. Тепер ділимось кількома ідеями смачний закусочних бутербродів.

З хліба та ще кількох продуктів для начинки, вдало їх чергуючи, можна зробити кілька видів бутербродів. На порталі "Господинька" розповіли, як.

1. Бутерброд з лососем та вершковим сиром

Інгредієнти:

Багет

Вершковий сир

Лосось холодного копчення

Зелень

Насіння кунжуту

Спосіб приготування:

Наріжте багет на тонкі скибочки і злегка підсушіть їх на грилі або в тостері. Намажте скибочки багета вершковим сиром. Наріжте лосось на невеликі шматочки і викладіть на вершковий сир. Прикрасьте бутерброди зеленню та посипте насінням кунжуту.

2. Бутерброд з авокадо та лососем

Інгредієнти:

Багет

Вершковий сир

Лосось холодного копчення

Авокадо

Сік лимона

Зелень

Насіння кунжуту

Спосіб приготування:

Повторіть кроки 1 і 2 з першого рецепту. Наріжте авокадо на скибочки і збризніть їх соком лимона, щоб вони не потемніли. Викладіть авокадо на вершковий сир. Прикрасьте бутерброди зеленню та посипте насінням кунжуту (за бажанням).

3. Бутерброди з креветками та авокадо

Інгредієнти:

Вершковий сир

Сік лимона

Цедра лимона (за бажанням)

Грінки

Авокадо

Креветки

Зелень

Спосіб приготування:

Додайте трохи лимонного соку та цедри лимона (за бажанням) до вершкового сиру і перемішайте. Накладайте вершковий сир на грінки, зверху скибочки авокадо. На шпажку насаджуйте креветки і вставте її в бутерброд. Прикрасьте бутерброди зеленню.

Ці бутерброди — чудовий варіант для легкого перекусу, пікніка або святкового столу. Їх можна готувати з різними інгредієнтами, залежно від ваших уподобань. Також ми розповідали, як дуже смачно замаринувати рибку.