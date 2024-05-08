Ці ошатні бутерброди зі святкового столу зникнуть першими: всі гості точно спитають рецепт
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Різні варіанти приготування смачної страви
Ми розповідали, як значно смачніше приготувати "Шубу" на святковий стіл. Тепер ділимось кількома ідеями смачний закусочних бутербродів.
З хліба та ще кількох продуктів для начинки, вдало їх чергуючи, можна зробити кілька видів бутербродів. На порталі "Господинька" розповіли, як.
1. Бутерброд з лососем та вершковим сиром
Інгредієнти:
- Багет
- Вершковий сир
- Лосось холодного копчення
- Зелень
- Насіння кунжуту
Спосіб приготування:
- Наріжте багет на тонкі скибочки і злегка підсушіть їх на грилі або в тостері.
- Намажте скибочки багета вершковим сиром.
- Наріжте лосось на невеликі шматочки і викладіть на вершковий сир.
- Прикрасьте бутерброди зеленню та посипте насінням кунжуту.
2. Бутерброд з авокадо та лососем
Інгредієнти:
- Багет
- Вершковий сир
- Лосось холодного копчення
- Авокадо
- Сік лимона
- Зелень
- Насіння кунжуту
Спосіб приготування:
- Повторіть кроки 1 і 2 з першого рецепту.
- Наріжте авокадо на скибочки і збризніть їх соком лимона, щоб вони не потемніли.
- Викладіть авокадо на вершковий сир.
- Прикрасьте бутерброди зеленню та посипте насінням кунжуту (за бажанням).
3. Бутерброди з креветками та авокадо
Інгредієнти:
- Вершковий сир
- Сік лимона
- Цедра лимона (за бажанням)
- Грінки
- Авокадо
- Креветки
- Зелень
Спосіб приготування:
- Додайте трохи лимонного соку та цедри лимона (за бажанням) до вершкового сиру і перемішайте.
- Накладайте вершковий сир на грінки, зверху скибочки авокадо.
- На шпажку насаджуйте креветки і вставте її в бутерброд.
- Прикрасьте бутерброди зеленню.
Ці бутерброди — чудовий варіант для легкого перекусу, пікніка або святкового столу. Їх можна готувати з різними інгредієнтами, залежно від ваших уподобань. Також ми розповідали, як дуже смачно замаринувати рибку.