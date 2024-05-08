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Ці ошатні бутерброди зі святкового столу зникнуть першими: всі гості точно спитають рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Швидкі та вишукані бутерброди
Швидкі та вишукані бутерброди. Фото Господинька

Різні варіанти приготування смачної страви

Ми розповідали, як значно смачніше приготувати "Шубу" на святковий стіл. Тепер ділимось кількома ідеями смачний закусочних бутербродів.

З хліба та ще кількох продуктів для начинки, вдало їх чергуючи, можна зробити кілька видів бутербродів. На порталі "Господинька" розповіли, як.

1. Бутерброд з лососем та вершковим сиром

Інгредієнти:

  • Багет
  • Вершковий сир
  • Лосось холодного копчення
  • Зелень
  • Насіння кунжуту

Спосіб приготування:

  1. Наріжте багет на тонкі скибочки і злегка підсушіть їх на грилі або в тостері.
  2. Намажте скибочки багета вершковим сиром.
  3. Наріжте лосось на невеликі шматочки і викладіть на вершковий сир.
  4. Прикрасьте бутерброди зеленню та посипте насінням кунжуту.

2. Бутерброд з авокадо та лососем

Інгредієнти:

  • Багет
  • Вершковий сир
  • Лосось холодного копчення
  • Авокадо
  • Сік лимона
  • Зелень
  • Насіння кунжуту

Спосіб приготування:

  1. Повторіть кроки 1 і 2 з першого рецепту.
  2. Наріжте авокадо на скибочки і збризніть їх соком лимона, щоб вони не потемніли.
  3. Викладіть авокадо на вершковий сир.
  4. Прикрасьте бутерброди зеленню та посипте насінням кунжуту (за бажанням).

3. Бутерброди з креветками та авокадо

Інгредієнти:

  • Вершковий сир
  • Сік лимона
  • Цедра лимона (за бажанням)
  • Грінки
  • Авокадо
  • Креветки
  • Зелень

Спосіб приготування:

  1. Додайте трохи лимонного соку та цедри лимона (за бажанням) до вершкового сиру і перемішайте.
  2. Накладайте вершковий сир на грінки, зверху скибочки авокадо.
  3. На шпажку насаджуйте креветки і вставте її в бутерброд.
  4. Прикрасьте бутерброди зеленню.

Ці бутерброди — чудовий варіант для легкого перекусу, пікніка або святкового столу. Їх можна готувати з різними інгредієнтами, залежно від ваших уподобань. Також ми розповідали, як дуже смачно замаринувати рибку.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Бутерброди #Святковий стіл