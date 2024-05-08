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Розкішна страва зі звичайної капусти: ви й не здогадувались, що цей бюджетний овоч може бути таким смачним

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Таку капусту дуже просто приготувати Новина оновлена 08 травня 2024, 12:00
Таку капусту дуже просто приготувати. Фото Порадниця

Ароматний і апетитний гарнір

Капуста — це доступний та універсальний овоч, який можна приготувати безліччю способів. Ми розповідали, як значно простіше підготувати її на голубці.

Ще один з чудових варіантів — запекти її в духовці. Цей рецепт простий, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат виходить неймовірно смачним. Як приготувати запечену капусту, розповіли на Pixelinform.

Інгредієнти:

  • 1/2 качана капусти (приблизно 500 г)
  • 2 столові ложки гранульованого часнику
  • 1-2 столові ложки паприки
  • 3 столові ложки рафінованої олії
  • сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. З качана капусти видаліть 2 верхні листки. Якщо ви хочете, щоб капуста в кінцевому підсумку була м'якшою, можете спочатку її відварити протягом 5-10 хвилин.
  2. Розріжте качан навпіл, не видаляючи качан, який буде слугувати "кріпленням". З кожної половини качана відріжте частину капусти, щоб отримати тонкі шматки.
  3. Потім розріжте їх навпіл. Змастіть кожну сторону капусти олією, сіллю та спеціями.
  4. Викладіть капусту на деко, застелене пергаментом. Запікайте капусту в духовці, розігрітій до 200°C, протягом 30 хвилин.
  5. За бажанням, за 10 хвилин до закінчення приготування можна посипати капусту тертим сиром. Після цього її слід повернути в духовку.

Подавайте запечену капусту як гарнір до м'яса, риби або птиці. Також вона може бути самостійною стравою. Крім того, ми розповідали, як приготувати смачний пиріг з начинкою.

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#Рецепт #Капуста #Гарнір