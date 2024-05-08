Розкішна страва зі звичайної капусти: ви й не здогадувались, що цей бюджетний овоч може бути таким смачним

Ароматний і апетитний гарнір

Капуста — це доступний та універсальний овоч, який можна приготувати безліччю способів. Ми розповідали, як значно простіше підготувати її на голубці.

Ще один з чудових варіантів — запекти її в духовці. Цей рецепт простий, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат виходить неймовірно смачним. Як приготувати запечену капусту, розповіли на Pixelinform.

Інгредієнти:

1/2 качана капусти (приблизно 500 г)

2 столові ложки гранульованого часнику

1-2 столові ложки паприки

3 столові ложки рафінованої олії

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

З качана капусти видаліть 2 верхні листки. Якщо ви хочете, щоб капуста в кінцевому підсумку була м'якшою, можете спочатку її відварити протягом 5-10 хвилин. Розріжте качан навпіл, не видаляючи качан, який буде слугувати "кріпленням". З кожної половини качана відріжте частину капусти, щоб отримати тонкі шматки. Потім розріжте їх навпіл. Змастіть кожну сторону капусти олією, сіллю та спеціями. Викладіть капусту на деко, застелене пергаментом. Запікайте капусту в духовці, розігрітій до 200°C, протягом 30 хвилин. За бажанням, за 10 хвилин до закінчення приготування можна посипати капусту тертим сиром. Після цього її слід повернути в духовку.

Подавайте запечену капусту як гарнір до м'яса, риби або птиці. Також вона може бути самостійною стравою. Крім того, ми розповідали, як приготувати смачний пиріг з начинкою.