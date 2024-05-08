Розкішна страва зі звичайної капусти: ви й не здогадувались, що цей бюджетний овоч може бути таким смачним
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Ароматний і апетитний гарнір
Капуста — це доступний та універсальний овоч, який можна приготувати безліччю способів. Ми розповідали, як значно простіше підготувати її на голубці.
Ще один з чудових варіантів — запекти її в духовці. Цей рецепт простий, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат виходить неймовірно смачним. Як приготувати запечену капусту, розповіли на Pixelinform.
Інгредієнти:
- 1/2 качана капусти (приблизно 500 г)
- 2 столові ложки гранульованого часнику
- 1-2 столові ложки паприки
- 3 столові ложки рафінованої олії
- сіль та перець до смаку
Спосіб приготування:
- З качана капусти видаліть 2 верхні листки. Якщо ви хочете, щоб капуста в кінцевому підсумку була м'якшою, можете спочатку її відварити протягом 5-10 хвилин.
- Розріжте качан навпіл, не видаляючи качан, який буде слугувати "кріпленням". З кожної половини качана відріжте частину капусти, щоб отримати тонкі шматки.
- Потім розріжте їх навпіл. Змастіть кожну сторону капусти олією, сіллю та спеціями.
- Викладіть капусту на деко, застелене пергаментом. Запікайте капусту в духовці, розігрітій до 200°C, протягом 30 хвилин.
- За бажанням, за 10 хвилин до закінчення приготування можна посипати капусту тертим сиром. Після цього її слід повернути в духовку.
Подавайте запечену капусту як гарнір до м'яса, риби або птиці. Також вона може бути самостійною стравою. Крім того, ми розповідали, як приготувати смачний пиріг з начинкою.