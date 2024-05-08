Забудете про ковбасу: найпростіший рецепт м'ясного рулету
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Мінімальний набір інгредієнтів — і смачна страва на столі
Аби їсти лише свіжі та натуральні продукти, деякі господині намагаються більшість страв готувати власноруч. Так, вдома можна приготувати курячі сосиски, запекти соковиту ковбасу або ж звернути увагу на рецепт м'ясного рулету.
М'ясо виходить дуже м'яким, його можна класти на бутерброди чи їсти з будь-яким гарніром. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".
Як приготувати м'ясний рулет
- підчеревина (свинина) – 1,5 кг;
- міцна гірчиця та соус барбекю;
- розмарин;
- часник – 4 зуб.;
- сіль, перець, копчена паприка;
- джгут (мотузка);
- рукав для запікання;
Спосіб приготування:
- Мʼясо посолити, поперчити.
- Додати копчену паприку та часник.
- Змастити гірчицею, присипати нарізаними листочками розмарину.
- Скрутити рулет, залишити промаринуватися на пару годин або на ніч.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько півтори години.
- Дістати рулет та змастити соком з рулету та глазурувати соусом барбекю.
- Запікати ще 10 хвилин до апетитної скоринки.
А якщо ви любите м'ясо, рекомендуємо також приготувати свинячу вирізку із хрусткою золотистою скоринкою за рецептом "Телеграфа". Цю страву можна подавати на святковий стіл, їсти з іншими гарнірами, овочами, хлібом і просто з соусом.