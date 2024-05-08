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Забудете про ковбасу: найпростіший рецепт м'ясного рулету

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Недорога та смачна заміна покупним ковбасам
Недорога та смачна заміна покупним ковбасам. Фото 1000.menu

Мінімальний набір інгредієнтів — і смачна страва на столі

Аби їсти лише свіжі та натуральні продукти, деякі господині намагаються більшість страв готувати власноруч. Так, вдома можна приготувати курячі сосиски, запекти соковиту ковбасу або ж звернути увагу на рецепт м'ясного рулету.

М'ясо виходить дуже м'яким, його можна класти на бутерброди чи їсти з будь-яким гарніром. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати м'ясний рулет

  • підчеревина (свинина) – 1,5 кг;
  • міцна гірчиця та соус барбекю;
  • розмарин;
  • часник – 4 зуб.;
  • сіль, перець, копчена паприка;
  • джгут (мотузка);
  • рукав для запікання;

Спосіб приготування:

  1. Мʼясо посолити, поперчити.
  2. Додати копчену паприку та часник.
  3. Змастити гірчицею, присипати нарізаними листочками розмарину.
  4. Скрутити рулет, залишити промаринуватися на пару годин або на ніч.
  5. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько півтори години.
  6. Дістати рулет та змастити соком з рулету та глазурувати соусом барбекю.
  7. Запікати ще 10 хвилин до апетитної скоринки.

А якщо ви любите м'ясо, рекомендуємо також приготувати свинячу вирізку із хрусткою золотистою скоринкою за рецептом "Телеграфа". Цю страву можна подавати на святковий стіл, їсти з іншими гарнірами, овочами, хлібом і просто з соусом.

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#М'ясо #Рулет #Готуємо вдома