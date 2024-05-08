Забудете про ковбасу: найпростіший рецепт м'ясного рулету

Мінімальний набір інгредієнтів — і смачна страва на столі

Аби їсти лише свіжі та натуральні продукти, деякі господині намагаються більшість страв готувати власноруч. Так, вдома можна приготувати курячі сосиски, запекти соковиту ковбасу або ж звернути увагу на рецепт м'ясного рулету.

М'ясо виходить дуже м'яким, його можна класти на бутерброди чи їсти з будь-яким гарніром. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати м'ясний рулет

підчеревина (свинина) – 1,5 кг;

міцна гірчиця та соус барбекю;

розмарин;

часник – 4 зуб.;

сіль, перець, копчена паприка;

джгут (мотузка);

рукав для запікання;

Спосіб приготування:

Мʼясо посолити, поперчити. Додати копчену паприку та часник. Змастити гірчицею, присипати нарізаними листочками розмарину. Скрутити рулет, залишити промаринуватися на пару годин або на ніч. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько півтори години. Дістати рулет та змастити соком з рулету та глазурувати соусом барбекю. Запікати ще 10 хвилин до апетитної скоринки.

А якщо ви любите м'ясо, рекомендуємо також приготувати свинячу вирізку із хрусткою золотистою скоринкою за рецептом "Телеграфа". Цю страву можна подавати на святковий стіл, їсти з іншими гарнірами, овочами, хлібом і просто з соусом.