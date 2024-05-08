Отличный перекус для всей семьи: пирожки получатся не хуже, чем в детстве
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Дети будут брать их в школу в качестве перекуса, а взрослые — на работу
Нежными и пышными пирожками любят полакомиться многие. Они с детства были на наших столах, ведь это отличный перекус.
Вместе с "Важно знать" предлагаем поностальгировать и приготовить мясные пирожки как в детстве. Попробуйте их приготовить — и абсолютно все члены семьи также их полюбят. К тому же вы точно будете уверены в их качестве.
Как приготовить мясные пирожки
Ингредиенты
Для теста:
- 3 стакана пшеничной муки;
- 300 мл молока;
- 50 мл подсолнечного масла;
- пакетик сухих дрожжей;
- 1 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли.
Для начинки:
- 300 г фарша;
- 1 луковица;
- соль;
- перец;
- специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Молоко нагреваем до 40 градусов. Добавляем сухие дрожжи, сахар и 3–4 ст. л. просеянной муки. Солим и тщательно перемешиваем до однородного состояния. Оставляем опару на полчаса.
- Через указанное время в опару добавляем подсолнечное масло и оставшуюся муку. Замешиваем тесто, которое не должно липнуть к рукам. Накрываем его пищевой пленкой и отправляем на 30 минут в холодильник. После обминаем его и отправляем туда же еще на полчаса.
- Тем временем моем, чистим и мелко нарезаем лук. Обжариваем его на сковороде с подсолнечным маслом до золотистости, выкладываем на тарелку.
- В этом же подсолнечном масле обжариваем фарш, смешиваем его с луком и дважды пропускаем через мясорубку. Солим, перчим и добавляем в массу специи.
- Из теста делаем колбасу, разрезаем ее на порции. Каждый кусочек раскатываем в круг, в середину выкладываем 1 ст. л. начинки и защипываем края. Даем пирожкам настояться 10 минут.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем пирожки и обжариваем под закрытой крышкой их с обеих сторон.
Если нет времени — можно приготовить ленивые пирожки. Они также получатся очень вкусными.