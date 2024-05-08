Отличный перекус для всей семьи: пирожки получатся не хуже, чем в детстве

Дети будут брать их в школу в качестве перекуса, а взрослые — на работу

Нежными и пышными пирожками любят полакомиться многие. Они с детства были на наших столах, ведь это отличный перекус.

Вместе с "Важно знать" предлагаем поностальгировать и приготовить мясные пирожки как в детстве. Попробуйте их приготовить — и абсолютно все члены семьи также их полюбят. К тому же вы точно будете уверены в их качестве.

Как приготовить мясные пирожки

Ингредиенты

Для теста:

3 стакана пшеничной муки;

300 мл молока;

50 мл подсолнечного масла;

пакетик сухих дрожжей;

1 ч. л. сахара;

0,5 ч. л. соли.

Для начинки:

300 г фарша;

1 луковица;

соль;

перец;

специи по вкусу.

Способ приготовления:

Молоко нагреваем до 40 градусов. Добавляем сухие дрожжи, сахар и 3–4 ст. л. просеянной муки. Солим и тщательно перемешиваем до однородного состояния. Оставляем опару на полчаса. Через указанное время в опару добавляем подсолнечное масло и оставшуюся муку. Замешиваем тесто, которое не должно липнуть к рукам. Накрываем его пищевой пленкой и отправляем на 30 минут в холодильник. После обминаем его и отправляем туда же еще на полчаса. Тем временем моем, чистим и мелко нарезаем лук. Обжариваем его на сковороде с подсолнечным маслом до золотистости, выкладываем на тарелку. В этом же подсолнечном масле обжариваем фарш, смешиваем его с луком и дважды пропускаем через мясорубку. Солим, перчим и добавляем в массу специи. Из теста делаем колбасу, разрезаем ее на порции. Каждый кусочек раскатываем в круг, в середину выкладываем 1 ст. л. начинки и защипываем края. Даем пирожкам настояться 10 минут. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем пирожки и обжариваем под закрытой крышкой их с обеих сторон.

Если нет времени — можно приготовить ленивые пирожки. Они также получатся очень вкусными.