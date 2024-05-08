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Цей салат буде на вашому столі, поки не використаєте всі яйця: чудовий рецепт з "нічого"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий рецепт яєчного салату
Простий рецепт яєчного салату. Фото shuba.life

Відмінний спосіб використовувати яйця, що залишилися.

Залишилося кілька крашанок після Паски й не хочеться їх викидати? Змішайте їх з редисом, огірками — і вийде чудова страва.

Рецептом такого салату ділиться Shuba. Легка та поживна страва складається зі знайомих усім інгредієнтів. Саме завдяки яйцям салат виходить ситним, а овочі та зелень постачають в організм вітаміни. Такий салат — відмінний варіант на обід, вечерю або перекус.

Як приготувати літній салат з редискою, огірками та яйцем

Інгредієнти на 4 порції:

  • яйця курячі — 3 шт.;
  • редиска — 400 г;
  • огірок — 3 шт.;
  • зелена цибуля, пучок — 1 шт.;
  • петрушка, гілочка — 10 г;
  • кріп, гілочка — 10 г;
  • сметана, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • гірчиця — 3 р.

Спосіб приготування:

  1. Курячі яйця варимо круто — на це піде близько 8-9 хвилин після закипання. Відправляємо в холодну воду, даємо охолонути, чистимо і нарізаємо кубиками.
  2. Редиска та огірки миємо і нарізаємо кружальцями. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника.
  3. В окремій мисці змішуємо сметану з гірчицею, солимо та перчимо.
  4. Заправляємо салат приготовленою сметанно-гірчичною сумішшю та ретельно перемішуємо.

Подаємо салат з ароматними котлетами та картопляним пюре. Смачного.

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#Рецепт #Салат #Яйця #Готуємо вдома