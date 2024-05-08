Цей салат буде на вашому столі, поки не використаєте всі яйця: чудовий рецепт з "нічого"
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Відмінний спосіб використовувати яйця, що залишилися.
Залишилося кілька крашанок після Паски й не хочеться їх викидати? Змішайте їх з редисом, огірками — і вийде чудова страва.
Рецептом такого салату ділиться Shuba. Легка та поживна страва складається зі знайомих усім інгредієнтів. Саме завдяки яйцям салат виходить ситним, а овочі та зелень постачають в організм вітаміни. Такий салат — відмінний варіант на обід, вечерю або перекус.
Як приготувати літній салат з редискою, огірками та яйцем
Інгредієнти на 4 порції:
- яйця курячі — 3 шт.;
- редиска — 400 г;
- огірок — 3 шт.;
- зелена цибуля, пучок — 1 шт.;
- петрушка, гілочка — 10 г;
- кріп, гілочка — 10 г;
- сметана, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- гірчиця — 3 р.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця варимо круто — на це піде близько 8-9 хвилин після закипання. Відправляємо в холодну воду, даємо охолонути, чистимо і нарізаємо кубиками.
- Редиска та огірки миємо і нарізаємо кружальцями. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника.
- В окремій мисці змішуємо сметану з гірчицею, солимо та перчимо.
- Заправляємо салат приготовленою сметанно-гірчичною сумішшю та ретельно перемішуємо.
Подаємо салат з ароматними котлетами та картопляним пюре. Смачного.