Цей салат буде на вашому столі, поки не використаєте всі яйця: чудовий рецепт з "нічого"

Відмінний спосіб використовувати яйця, що залишилися.

Залишилося кілька крашанок після Паски й не хочеться їх викидати? Змішайте їх з редисом, огірками — і вийде чудова страва.

Рецептом такого салату ділиться Shuba. Легка та поживна страва складається зі знайомих усім інгредієнтів. Саме завдяки яйцям салат виходить ситним, а овочі та зелень постачають в організм вітаміни. Такий салат — відмінний варіант на обід, вечерю або перекус.

Як приготувати літній салат з редискою, огірками та яйцем

Інгредієнти на 4 порції:

яйця курячі — 3 шт.;

редиска — 400 г;

огірок — 3 шт.;

зелена цибуля, пучок — 1 шт.;

петрушка, гілочка — 10 г;

кріп, гілочка — 10 г;

сметана, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

гірчиця — 3 р.

Спосіб приготування:

Курячі яйця варимо круто — на це піде близько 8-9 хвилин після закипання. Відправляємо в холодну воду, даємо охолонути, чистимо і нарізаємо кубиками. Редиска та огірки миємо і нарізаємо кружальцями. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника. В окремій мисці змішуємо сметану з гірчицею, солимо та перчимо. Заправляємо салат приготовленою сметанно-гірчичною сумішшю та ретельно перемішуємо.

Подаємо салат з ароматними котлетами та картопляним пюре. Смачного.