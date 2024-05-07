Забули PIN-код? Як розблокувати SIM-карту у такому випадку

Заблоковану картку можна реанімувати

У більшості телефонів є власний PIN-код, завдяки якому удається уникнути незаконного використання телефону та забезпечити безпеку інформації на SIM-карті. Проте якщо ввести тричі помилкові цифри, SIM-картку буде заблоковано.

І виправити це можна, переважно, з PUK-кодом, який потрібен для скидання PIN-коду та розблокування SIM-картки. Про це альтернативний варіант дізнався "Телеграф".

Щоб розблокувати SIM-картку без коду PUK, потрібно виконати наступні процедури. Зверніть увагу, що такий варіант вирішення проблеми можливий, якщо ваш оператор зв'язку пропонує вебсайт, який дозволяє відкривати SIM-картки без кодів PUK:

Зайдіть на сайт оператора та зареєструйте свій телефон та SIM-картку. Перевірте свій профіль на PUK-код або попросіть відкрити SIM-картку.

Також знайти потрібний код можна на упаковці від SIM-карти.Також там можуть міститись додаткові інструкції про те, як відкрити SIM-картку та інші альтернативи.

Та навіть у найгіршому варіанті з повною втратою доступу до SIM-картки, ви можете звернутись до мобільного оператора, аби той її замінив. Єдине, що така опція доступна для знімних карток.

Раніше "Телеграф" писав, що при придбанні нового телефона потрібно не тільки зберегти дані з нього, а й стерти всі особисті дані. Це потрібно для захисту вашої інформації. Перед цим потрібно зробити резервне копіювання даних — контактів, фотографій, повідомлень та документів.