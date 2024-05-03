Для власної безпеки: як правильно очистити старий телефон після покупки нового

Потрібно видалити зайве, якщо ви захочете продати або віддати комусь свій телефон

При придбанні нового телефона потрібно не тільки зберегти дані з нього, а й стерти всі особисті дані. Це потрібно для захисту вашої інформації.

Перед цим потрібно зробити резервне копіювання даних — контактів, фотографій, повідомлень та документів. Для резервного копіювання даних можна використовувати хмарні служби зберігання, наприклад iCloud, Google Drive або OneDrive.

Як очистити телефон перед продажем чи після користування

Вийдіть з облікових записів

Вийдіть із усіх своїх облікових записів: електронної пошти, соціальних мереж і банківських програм, щоб запобігти доступу нового власника до вашої особистої інформації.

Вийміть SIM-карту

Вийміть SIM-карту зі старого телефону, щоб переконатися, що ваш номер телефону та пов’язані з ним дані не передано новому власнику.

Виконайте скидання до заводських налаштувань

Виконайте скидання до заводських налаштувань старого телефону, щоб стерти всі дані та налаштування.

Видаліть свій пристрій зі своїх облікових записів

Якщо ви пов’язали свій старий телефон із обліковими записами Google, Apple або іншими обліковими записами, обов’язково видаліть його з цих облікових записів, перш ніж продавати чи обмінювати.

Скористайтеся програмою для стирання даних

Можна скористатися програмою для стирання даних, як-от Secure Erase або DiskDigger, щоб забезпечити повне видалення даних із пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити, щоб новини на потрібну вам тему відслідковувалися автоматично. Для цього є сервіс Google Alerts.