Чому телефон сильно гріється під час зарядки: 5 причин і як цього уникнути

Варто взяти до уваги кілька моментів

Є три ознаки швидкої поломки телефону, але його нагрівання під час заряджання дуже тривожний симптом. Це може відбуватися у кількох випадках.

Під час заряджання телефон не повинен сильно нагріватися. Як пише сайт itechua, це може спостерігатися при використанні "нерідної" зарядки. Навіть якщо роз’єм адаптера підходить, неоригінальний зарядний пристрій може виробляти більшу напругу, ніж передбачено для батареї. У цьому випадку надлишки енергії можуть надходити на одну з мікросхем, що спричинює підвищення температури.

Крім того, апарат може нагріватись, коли рівень заряду заповнений до 100 відсотків, а від мережі його не відключили. Фахівці не радять допускати таку ситуацію, оскільки це шкодить акумулятору.

Також важливо стежити, щоб процес заряджання телефону не відбувався в надто спекотному приміщенні. Не можна ставити смартфон на зарядку під прямим сонячним промінням, біля радіатора опалення та інших джерел тепла. Якщо нехтувати цими правилами, пристрій може перегрітися.

Може нагріватися смартфон і у випадку, якщо власник поставив його на зарядку і при цьому продовжує використовувати, наприклад, грати. Варто дати йому відпочити та зайнятися чимось іншим.

Також підвищення температури смартфона, який заряджається, можливе при увімкнених програмах. Перед тим, як підключити телефон до джерела живлення, необхідно завершити їх роботу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку телефону. Є 10 ефективних прийомів.