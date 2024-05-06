Готуйте одразу дві порції: такі гарячі бутерброди швидко зметуть зі столу
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Можна подавати як окрему страву на сніданок або як закуску до святкового застілля
Гарячі бутерброди виручають, коли потрібно щось швиденько приготувати на сніданок або до приходу друзів. Вони можуть бути з різними начинками, як от, наприклад, з куркою, або ковбасою та сиром.
Сьогодні ж ми хочемо поділитися рецептом гарячих бутербродів з крабовими паличками. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати гарячі бутерброди з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички;
- сир — 100 г;
- кріп;
- яйця — 2 шт.;
- сіль;
- тостовий хліб (6 шматочків);
- майонез.
Спосіб приготування:
- Крабові палички почистити і дрібно нарізати.
- Сир натерти на великій тертці.
- Зелень дрібно порізати.
- Яйця нарізати кубиками.
- Добре перемішати начинку, посолити за смаком, змазати майонезом, знову перемішати.
- На кожен шматочок хліба викласти близько 2 столових ложок начинки, розрівняти.
- Викласти бутерброди на застелене пергаментом деко, випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин, до утворення золотистої скоринки.
А якщо ви любите крабові палички, рекомендуємо приготувати з ними салат. Завдяки незвичайній заправці, він смакуватиме по-новому.