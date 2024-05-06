Готуйте одразу дві порції: такі гарячі бутерброди швидко зметуть зі столу

Можна подавати як окрему страву на сніданок або як закуску до святкового застілля

Гарячі бутерброди виручають, коли потрібно щось швиденько приготувати на сніданок або до приходу друзів. Вони можуть бути з різними начинками, як от, наприклад, з куркою, або ковбасою та сиром.

Сьогодні ж ми хочемо поділитися рецептом гарячих бутербродів з крабовими паличками. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати гарячі бутерброди з крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички;

сир — 100 г;

кріп;

яйця — 2 шт.;

сіль;

тостовий хліб (6 шматочків);

майонез.

Спосіб приготування:

Крабові палички почистити і дрібно нарізати. Сир натерти на великій тертці. Зелень дрібно порізати. Яйця нарізати кубиками. Добре перемішати начинку, посолити за смаком, змазати майонезом, знову перемішати. На кожен шматочок хліба викласти близько 2 столових ложок начинки, розрівняти. Викласти бутерброди на застелене пергаментом деко, випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин, до утворення золотистої скоринки.

А якщо ви любите крабові палички, рекомендуємо приготувати з ними салат. Завдяки незвичайній заправці, він смакуватиме по-новому.