Звичний крабовий салат смакуватиме по-новому: весь секрет у заправці
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Такий салат готується на раз-два
Рецепт салату з крабовими паличками знають, мабуть, усі. А що буде, якщо змінити заправку до цієї страви?
На Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking" переконують, що смак звичної страви суттєво зміниться. А близькі уже не захочуть повертатися до старого варіанту.
Як приготувати салат з крабовими паличками та сирною заправкою
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г;
- кукурудза консервована – 1 банка;
- огірки – 3-4 шт.;
- яйця варені – 5 шт.;
- сіль – за смаком;
- зелена цибуля – 2-3 шт.;
Інгредієнти для заправки:
- майонез – 150-180 г;
- сир твердий – 100 г;
- кріп – пучок;
- гірчиця – 1 ч. л. ;
- чорний, перець – за смаком;
- часник – 1-2 зуб. (за смаком);
Спосіб приготування:
- Огірки нарізати кубиками.
- Крабові палички нарізати кубиками.
- Зелену цибулю дрібно нарізати.
- Варені яйця нарізати кубиками.
- Змішати вищезазначені інгредієнти та кукурудзу, посолити.
- Для заправки до майонезу додати натертий на дрібну тертку сир, дрібно нарізаний кріп, гірчицю, чорний перець і натертий часник, перемішати.
- Заправити цією сумішшю салат, перемішати.
А якщо ви любите швидкі салати, рекомендуємо приготувати його з тунцем. Він може бути як самостійною стравою, так і доповненням до основної.