Звичний крабовий салат смакуватиме по-новому: весь секрет у заправці

Такий салат готується на раз-два

Рецепт салату з крабовими паличками знають, мабуть, усі. А що буде, якщо змінити заправку до цієї страви?

На Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking" переконують, що смак звичної страви суттєво зміниться. А близькі уже не захочуть повертатися до старого варіанту.

Як приготувати салат з крабовими паличками та сирною заправкою

Інгредієнти:

крабові палички – 200 г;

кукурудза консервована – 1 банка;

огірки – 3-4 шт.;

яйця варені – 5 шт.;

сіль – за смаком;

зелена цибуля – 2-3 шт.;

Інгредієнти для заправки:

майонез – 150-180 г;

сир твердий – 100 г;

кріп – пучок;

гірчиця – 1 ч. л. ;

чорний, перець – за смаком;

часник – 1-2 зуб. (за смаком);

Спосіб приготування:

Огірки нарізати кубиками. Крабові палички нарізати кубиками. Зелену цибулю дрібно нарізати. Варені яйця нарізати кубиками. Змішати вищезазначені інгредієнти та кукурудзу, посолити. Для заправки до майонезу додати натертий на дрібну тертку сир, дрібно нарізаний кріп, гірчицю, чорний перець і натертий часник, перемішати. Заправити цією сумішшю салат, перемішати.

А якщо ви любите швидкі салати, рекомендуємо приготувати його з тунцем. Він може бути як самостійною стравою, так і доповненням до основної.