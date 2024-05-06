Готовьте сразу две порции: такие горячие бутерброды быстро сметут со стола

Можно подавать как отдельное блюдо на завтрак или как закуску к праздничному застолью

Горячие бутерброды выручают, когда нужно что-то быстро приготовить на завтрак или до прихода друзей. Они могут быть с разными начинками, как, например, с курицей, или колбасой и сыром.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом горячих бутербродов с крабовыми палочками. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить горячие бутерброды с крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки;

сыр – 100 г;

укроп;

яйца — 2 шт.;

соль;

тостовый хлеб (6 кусочков);

майонез.

Способ приготовления:

Крабовые палочки почистить и мелко порезать. Сыр натереть на большой терке. Зелень мелко порезать. Яйца порезать кубиками. Хорошо перемешать начинку, посолить по вкусу, смазать майонезом, снова перемешать. На каждый кусочек хлеба выложить около 2 столовых ложек начинки, разровнять. Выложить бутерброды на застеленный пергаментом противень, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут, до образования золотистой корочки.

А если вы любите крабовые палочки, советуем приготовить с ними салат. Благодаря необычной заправке, он будет по-новому.