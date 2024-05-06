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Готовьте сразу две порции: такие горячие бутерброды быстро сметут со стола

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Оригинальная и вкусная закуска
Оригинальная и вкусная закуска. Фото 1000.menu

Можно подавать как отдельное блюдо на завтрак или как закуску к праздничному застолью

Горячие бутерброды выручают, когда нужно что-то быстро приготовить на завтрак или до прихода друзей. Они могут быть с разными начинками, как, например, с курицей, или колбасой и сыром.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом горячих бутербродов с крабовыми палочками. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить горячие бутерброды с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • крабовые палочки;
  • сыр – 100 г;
  • укроп;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль;
  • тостовый хлеб (6 кусочков);
  • майонез.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки почистить и мелко порезать.
  2. Сыр натереть на большой терке.
  3. Зелень мелко порезать.
  4. Яйца порезать кубиками.
  5. Хорошо перемешать начинку, посолить по вкусу, смазать майонезом, снова перемешать.
  6. На каждый кусочек хлеба выложить около 2 столовых ложек начинки, разровнять.
  7. Выложить бутерброды на застеленный пергаментом противень, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут, до образования золотистой корочки.

А если вы любите крабовые палочки, советуем приготовить с ними салат. Благодаря необычной заправке, он будет по-новому.

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#Бутерброды #Крабовые палочки #Готовим дома