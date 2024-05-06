Готовьте сразу две порции: такие горячие бутерброды быстро сметут со стола
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Можно подавать как отдельное блюдо на завтрак или как закуску к праздничному застолью
Горячие бутерброды выручают, когда нужно что-то быстро приготовить на завтрак или до прихода друзей. Они могут быть с разными начинками, как, например, с курицей, или колбасой и сыром.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом горячих бутербродов с крабовыми палочками. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить горячие бутерброды с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- крабовые палочки;
- сыр – 100 г;
- укроп;
- яйца — 2 шт.;
- соль;
- тостовый хлеб (6 кусочков);
- майонез.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки почистить и мелко порезать.
- Сыр натереть на большой терке.
- Зелень мелко порезать.
- Яйца порезать кубиками.
- Хорошо перемешать начинку, посолить по вкусу, смазать майонезом, снова перемешать.
- На каждый кусочек хлеба выложить около 2 столовых ложек начинки, разровнять.
- Выложить бутерброды на застеленный пергаментом противень, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут, до образования золотистой корочки.
А если вы любите крабовые палочки, советуем приготовить с ними салат. Благодаря необычной заправке, он будет по-новому.