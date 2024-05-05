Безпечний домашній майонез за лічені хвилини: як його приготувати без яєць
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Найпростіший рецепт приготування улюбленого соусу
Дехто свідомо уникає вживання майонезу, вважаючи його шкідливим, у той час, як інші не уявляють деякі страви без його використання. Так, у соусі з майонезу маринують м'ясо або ж заправляють ними салати, як, наприклад, "Швейцарський".
У будь-якому разі магазинний майонез варто ретельно вибирати або ж приготувати його вдома. Як це зробити без яєць — розповідають на Instagram-сторінці "gordynovskaya".
Як приготувати майонез без яєць
Інгредієнти:
- молоко — 150 мл;
- рафінована соняшникова олія — 300 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сік лимону — 3 ст. л.;
Спосіб приготування:
- В банку влити молоко, додати олію та сік лимону, збити блендером до густого стану.
- Додати сіль, цукор, гірчицю і знову перебийте.
- Готовий майонез зберігати у холодильнику кілька днів.
Раніше ми писали, як приготувати гору плескачів з кефіру та майонезу. Ними можна не лише насититься, а й подавати замість хліба до перших страв або приготувати з коржами бутерброди.