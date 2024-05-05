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Безпечний домашній майонез за лічені хвилини: як його приготувати без яєць

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Майонез нашвидкуруч, що вийде в усіх
Майонез нашвидкуруч, що вийде в усіх. Фото 1000.menu

Найпростіший рецепт приготування улюбленого соусу

Дехто свідомо уникає вживання майонезу, вважаючи його шкідливим, у той час, як інші не уявляють деякі страви без його використання. Так, у соусі з майонезу маринують м'ясо або ж заправляють ними салати, як, наприклад, "Швейцарський".

У будь-якому разі магазинний майонез варто ретельно вибирати або ж приготувати його вдома. Як це зробити без яєць — розповідають на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати майонез без яєць

Інгредієнти:

  • молоко — 150 мл;
  • рафінована соняшникова олія — 300 мл;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сік лимону — 3 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. В банку влити молоко, додати олію та сік лимону, збити блендером до густого стану.
  2. Додати сіль, цукор, гірчицю і знову перебийте.
  3. Готовий майонез зберігати у холодильнику кілька днів.

Раніше ми писали, як приготувати гору плескачів з кефіру та майонезу. Ними можна не лише насититься, а й подавати замість хліба до перших страв або приготувати з коржами бутерброди.

Теги:
#Майонез #Готуємо вдома #Яйця