Безпечний домашній майонез за лічені хвилини: як його приготувати без яєць

Найпростіший рецепт приготування улюбленого соусу

Дехто свідомо уникає вживання майонезу, вважаючи його шкідливим, у той час, як інші не уявляють деякі страви без його використання. Так, у соусі з майонезу маринують м'ясо або ж заправляють ними салати, як, наприклад, "Швейцарський".

У будь-якому разі магазинний майонез варто ретельно вибирати або ж приготувати його вдома. Як це зробити без яєць — розповідають на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати майонез без яєць

Інгредієнти:

молоко — 150 мл;

рафінована соняшникова олія — 300 мл;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сік лимону — 3 ст. л.;

Спосіб приготування:

В банку влити молоко, додати олію та сік лимону, збити блендером до густого стану. Додати сіль, цукор, гірчицю і знову перебийте. Готовий майонез зберігати у холодильнику кілька днів.

Раніше ми писали, як приготувати гору плескачів з кефіру та майонезу. Ними можна не лише насититься, а й подавати замість хліба до перших страв або приготувати з коржами бутерброди.