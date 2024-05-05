Безопасный домашний майонез за считанные минуты: как его приготовить без яиц

Самый простой рецепт приготовления любимого соуса

Некоторые сознательно избегают употребления майонеза, считая его вредными, в то время как другие не представляют некоторые блюда без его использования. Так, в соусе из майонеза маринуют мясо или заправляют ими салаты, как, например, "Швейцарский".

В любом случае магазинный майонез следует тщательно выбирать или приготовить его дома. Как это сделать без яиц – рассказывают на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить майонез без яиц

Ингредиенты:

молоко – 150 мл;

рафинированное подсолнечное масло – 300 мл;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

горчица – 1 ч. л.;

сок лимона – 3 ст. л.;

Способ приготовления:

В банку влить молоко, добавить растительное масло и сок лимона, взбить блендером до густого состояния. Добавить соль, сахар, горчицу и снова перебить. Готовый майонез хранить в холодильнике несколько дней.

Раньше мы писали, как приготовить гору коржиков из кефира и майонеза. Ими можно не только насытиться, но и подавать вместо хлеба к первым блюдам или приготовить с лепешками бутерброды.