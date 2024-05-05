Безопасный домашний майонез за считанные минуты: как его приготовить без яиц
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Самый простой рецепт приготовления любимого соуса
Некоторые сознательно избегают употребления майонеза, считая его вредными, в то время как другие не представляют некоторые блюда без его использования. Так, в соусе из майонеза маринуют мясо или заправляют ими салаты, как, например, "Швейцарский".
В любом случае магазинный майонез следует тщательно выбирать или приготовить его дома. Как это сделать без яиц – рассказывают на Instagram-странице "gordynovskaya".
Как приготовить майонез без яиц
Ингредиенты:
- молоко – 150 мл;
- рафинированное подсолнечное масло – 300 мл;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- сок лимона – 3 ст. л.;
Способ приготовления:
- В банку влить молоко, добавить растительное масло и сок лимона, взбить блендером до густого состояния.
- Добавить соль, сахар, горчицу и снова перебить.
- Готовый майонез хранить в холодильнике несколько дней.
Раньше мы писали, как приготовить гору коржиков из кефира и майонеза. Ими можно не только насытиться, но и подавать вместо хлеба к первым блюдам или приготовить с лепешками бутерброды.