На бутерброди чи до святкового столу: печінковий хлібець вразить гостей
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Страва виходить ніжною та апетитною
Попри те, що печінку люблять не всі, з неї можна приготувати безліч смачних страв. Так, паштет під ягідним желе можна подавати навіть до святкового столу, а печінку з цибулею протушкувати на вечерю до картопляного пюре.
Сьогодні ми хочемо поділитися ще однією стравою, яка чудово доповнить ваш великодній стіл. Йдеться про печінковий хлібець, інформують на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати печінковий хлібець
Інгредієнти:
- печінка куряча відварена – 500 г;
- морква відварена – 2 шт.;
- зелена цибуля, кріп та петрушка – 50 г;
- сир твердий – 100 г;
- яйця варені – 2 шт.;
Інгредієнти для заливки:
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 100 мл;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- сухий часник – 0,5 ч. л.;
- перець;
Спосіб приготування:
- Моркву та сир натерти на великій тертці.
- Печінку нарізати на шматки.
- Зелень подрібнити, а яйця нарізати на великі шматки.
- Приготувати заливку, змішавши у глибокій посудині яйця, перець, сіль, сухий часник та молоко, розмішати вінчиком.
- Всі інгредієнти перекласти до яєчної суміші та обережно перемішати ложкою.
- Перекласти масу у застелену пергаментом форму та розрівняти поверхню ложкою.
- Випікаємо у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1 години.
- Вийняти хлібець з форми та дочекатися поки він вистигне.
А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.