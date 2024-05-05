На бутерброди чи до святкового столу: печінковий хлібець вразить гостей

Страва виходить ніжною та апетитною

Попри те, що печінку люблять не всі, з неї можна приготувати безліч смачних страв. Так, паштет під ягідним желе можна подавати навіть до святкового столу, а печінку з цибулею протушкувати на вечерю до картопляного пюре.

Сьогодні ми хочемо поділитися ще однією стравою, яка чудово доповнить ваш великодній стіл. Йдеться про печінковий хлібець, інформують на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати печінковий хлібець

Інгредієнти:

печінка куряча відварена – 500 г;

морква відварена – 2 шт.;

зелена цибуля, кріп та петрушка – 50 г;

сир твердий – 100 г;

яйця варені – 2 шт.;

Інгредієнти для заливки:

яйця – 3 шт.;

молоко – 100 мл;

сіль – 0,5 ч. л.;

сухий часник – 0,5 ч. л.;

перець;

Спосіб приготування:

Моркву та сир натерти на великій тертці. Печінку нарізати на шматки. Зелень подрібнити, а яйця нарізати на великі шматки. Приготувати заливку, змішавши у глибокій посудині яйця, перець, сіль, сухий часник та молоко, розмішати вінчиком. Всі інгредієнти перекласти до яєчної суміші та обережно перемішати ложкою. Перекласти масу у застелену пергаментом форму та розрівняти поверхню ложкою. Випікаємо у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1 години. Вийняти хлібець з форми та дочекатися поки він вистигне.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.