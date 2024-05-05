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На бутерброди чи до святкового столу: печінковий хлібець вразить гостей

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Такий хлібець просто тане в роті
Такий хлібець просто тане в роті. Фото youtube.com

Страва виходить ніжною та апетитною

Попри те, що печінку люблять не всі, з неї можна приготувати безліч смачних страв. Так, паштет під ягідним желе можна подавати навіть до святкового столу, а печінку з цибулею протушкувати на вечерю до картопляного пюре.

Сьогодні ми хочемо поділитися ще однією стравою, яка чудово доповнить ваш великодній стіл. Йдеться про печінковий хлібець, інформують на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати печінковий хлібець

Інгредієнти:

  • печінка куряча відварена – 500 г;
  • морква відварена – 2 шт.;
  • зелена цибуля, кріп та петрушка – 50 г;
  • сир твердий – 100 г;
  • яйця варені – 2 шт.;

Інгредієнти для заливки:

  • яйця – 3 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • сухий часник – 0,5 ч. л.;
  • перець;

Спосіб приготування:

  1. Моркву та сир натерти на великій тертці.
  2. Печінку нарізати на шматки.
  3. Зелень подрібнити, а яйця нарізати на великі шматки.
  4. Приготувати заливку, змішавши у глибокій посудині яйця, перець, сіль, сухий часник та молоко, розмішати вінчиком.
  5. Всі інгредієнти перекласти до яєчної суміші та обережно перемішати ложкою.
  6. Перекласти масу у застелену пергаментом форму та розрівняти поверхню ложкою.
  7. Випікаємо у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1 години.
  8. Вийняти хлібець з форми та дочекатися поки він вистигне.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.

Теги:
#Печінка #Закуска #Готуємо вдома