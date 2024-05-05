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На бутерброды или на праздничный стол: печеночный хлебец поразит гостей

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Такой хлебец просто тает во рту
Такой хлебец просто тает во рту. Фото youtube.com

Блюдо получается нежным и аппетитным

Несмотря на то, что печень любят не все, из нее можно приготовить множество вкусных блюд. Так, паштет под ягодным желе можно подавать даже на праздничный стол, а печень с луком протушить на ужин к картофельному пюре.

Сегодня мы хотим поделиться еще одним блюдом, которое прекрасно дополнит ваш пасхальный стол. Речь идет о печеночном хлебце, информируют на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить печеночный хлебец

Ингредиенты:

  • печень куриная отварная – 500 г;
  • морковь отварная – 2 шт.;
  • зеленый лук, укроп и петрушка – 50 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • яйца вареные – 2 шт.;

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 3 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сухой чеснок – 0,5 ч. л.;
  • перец;

Способ приготовления:

  1. Морковь и сыр натереть на большой терке.
  2. Печень порезать на куски.
  3. Зелень измельчить, а нарезать яйца на большие куски.
  4. Приготовить заливку, смешав в глубоком сосуде яйца, перец, соль, сухой чеснок и молоко, размешать венчиком.
  5. Все ингредиенты переложить в яичную смесь и осторожно перемешать ложкой.
  6. Переложить массу в застеленную пергаментом форму и разровнять поверхность ложкой.
  7. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 1 часа.
  8. Вынуть хлебец из формы и дождаться, пока он остынет.

А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он выходит сочным, нежным и эффектно смотрится на праздничном столе.

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#Печень #Закуска #Готовим дома