На бутерброды или на праздничный стол: печеночный хлебец поразит гостей

Блюдо получается нежным и аппетитным

Несмотря на то, что печень любят не все, из нее можно приготовить множество вкусных блюд. Так, паштет под ягодным желе можно подавать даже на праздничный стол, а печень с луком протушить на ужин к картофельному пюре.

Сегодня мы хотим поделиться еще одним блюдом, которое прекрасно дополнит ваш пасхальный стол. Речь идет о печеночном хлебце, информируют на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить печеночный хлебец

Ингредиенты:

печень куриная отварная – 500 г;

морковь отварная – 2 шт.;

зеленый лук, укроп и петрушка – 50 г;

сыр твердый – 100 г;

яйца вареные – 2 шт.;

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.;

молоко – 100 мл;

соль – 0,5 ч. л.;

сухой чеснок – 0,5 ч. л.;

перец;

Способ приготовления:

Морковь и сыр натереть на большой терке. Печень порезать на куски. Зелень измельчить, а нарезать яйца на большие куски. Приготовить заливку, смешав в глубоком сосуде яйца, перец, соль, сухой чеснок и молоко, размешать венчиком. Все ингредиенты переложить в яичную смесь и осторожно перемешать ложкой. Переложить массу в застеленную пергаментом форму и разровнять поверхность ложкой. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 1 часа. Вынуть хлебец из формы и дождаться, пока он остынет.

А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он выходит сочным, нежным и эффектно смотрится на праздничном столе.