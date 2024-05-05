На бутерброды или на праздничный стол: печеночный хлебец поразит гостей
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Блюдо получается нежным и аппетитным
Несмотря на то, что печень любят не все, из нее можно приготовить множество вкусных блюд. Так, паштет под ягодным желе можно подавать даже на праздничный стол, а печень с луком протушить на ужин к картофельному пюре.
Сегодня мы хотим поделиться еще одним блюдом, которое прекрасно дополнит ваш пасхальный стол. Речь идет о печеночном хлебце, информируют на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить печеночный хлебец
Ингредиенты:
- печень куриная отварная – 500 г;
- морковь отварная – 2 шт.;
- зеленый лук, укроп и петрушка – 50 г;
- сыр твердый – 100 г;
- яйца вареные – 2 шт.;
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 100 мл;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сухой чеснок – 0,5 ч. л.;
- перец;
Способ приготовления:
- Морковь и сыр натереть на большой терке.
- Печень порезать на куски.
- Зелень измельчить, а нарезать яйца на большие куски.
- Приготовить заливку, смешав в глубоком сосуде яйца, перец, соль, сухой чеснок и молоко, размешать венчиком.
- Все ингредиенты переложить в яичную смесь и осторожно перемешать ложкой.
- Переложить массу в застеленную пергаментом форму и разровнять поверхность ложкой.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 1 часа.
- Вынуть хлебец из формы и дождаться, пока он остынет.
А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он выходит сочным, нежным и эффектно смотрится на праздничном столе.