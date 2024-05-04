Отличный способ использовать "лишние" крашанки: рецепт салата, с которым вы забудете о голоде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это блюдо и насытит, и бюджет сэкономит
Остались после Паски с такой любовью приготовленные крашанки? Предлагаем отличный вариант для семейного обеда или ужина — свежий и питательный салат.
Для этого блюда Shuba советует выбрать именно куриное филе и запечь его в духовке, однако можно заменить его копченой курицей или любым другим мясом по вкусу. Заправить салат можно не только сметаной, но и майонезом или греческим йогуртом. Пекинскую капусту при желании можно заменить листьями салата или обыкновенной капустой.
Как приготовить мясной салат с яйцами и сухариками
Ингредиенты на 2 порции:
- капуста пекинская — 150 г;
- куриное филе — 300 г;
- томаты черри — 150 г;
- сыр твердый — 80 г;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- сухарики — 50 г;
- соль — по вкусу;
- сметана — 60 г.
Способ приготовления:
- Тщательно моем и сушим бумажными полотенцами куриное филе, убираем лишний жир, солим и перчим. Заворачиваем его в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут. Нарезаем небольшими кубиками.
- Пекинскую капусту нарезаем небольшими кубиками. Чистим отваренные яйца и нарезаем их кубиками. Так же измельчаем и черри. Твердый сыр натираем на крупной терке.
- В большой миске смешиваем курицу, тертый твердый сыр, пекинскую капусту, помидоры и яйца. Солим, заправляем сметаной и все тщательно перемешиваем.
В готовое блюдо добавляем сухарики. Подаем салат с любимым гарниром.