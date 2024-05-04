Отличный способ использовать "лишние" крашанки: рецепт салата, с которым вы забудете о голоде

Это блюдо и насытит, и бюджет сэкономит

Остались после Паски с такой любовью приготовленные крашанки? Предлагаем отличный вариант для семейного обеда или ужина — свежий и питательный салат.

Для этого блюда Shuba советует выбрать именно куриное филе и запечь его в духовке, однако можно заменить его копченой курицей или любым другим мясом по вкусу. Заправить салат можно не только сметаной, но и майонезом или греческим йогуртом. Пекинскую капусту при желании можно заменить листьями салата или обыкновенной капустой.

Как приготовить мясной салат с яйцами и сухариками

Ингредиенты на 2 порции:

капуста пекинская — 150 г;

куриное филе — 300 г;

томаты черри — 150 г;

сыр твердый — 80 г;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

сухарики — 50 г;

соль — по вкусу;

сметана — 60 г.

Способ приготовления:

Тщательно моем и сушим бумажными полотенцами куриное филе, убираем лишний жир, солим и перчим. Заворачиваем его в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут. Нарезаем небольшими кубиками. Пекинскую капусту нарезаем небольшими кубиками. Чистим отваренные яйца и нарезаем их кубиками. Так же измельчаем и черри. Твердый сыр натираем на крупной терке. В большой миске смешиваем курицу, тертый твердый сыр, пекинскую капусту, помидоры и яйца. Солим, заправляем сметаной и все тщательно перемешиваем.

В готовое блюдо добавляем сухарики. Подаем салат с любимым гарниром.