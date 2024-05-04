М'яка паска готується так: оригінальний рецепт зі старого монастиря
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Чудовий рецепт великодньої випічки
Ми ділились рецептом чудової паски від Дарії Цвєк. Тепер розповідаємо, як приготувати чудову паску з тіста з маслом і сметаною.
Як пишуть на порталі "Господинька", цей рецепт дістався зі старого монастиря. Завдяки йому випічка завжди виходить пухкою, ароматною та неймовірно смачною.
Інгредієнти:
- 500 мл теплого молока
- 22 г сухих дріжджів (або 100 г свіжих)
- 2 ст. л. борошна
Для тіста:
- 13 яєць (2 білки знадобляться для глазурі)
- 450 г цукру (можна додати більше, якщо любите солодкі паски)
- 200 г сметани
- 400 г вершкового масла
- 2 г ваніліну
- 1 ч. л. солі
- родзинки
Спосіб приготування:
- В теплому молоці розчиніть дріжджі та додайте борошно. Перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залиште в теплому місці до збільшення в 2 рази.
- Яйця збийте з цукром і ваніліном до пишної маси. Додайте сметану, розтоплене вершкове масло, сіль і перемішайте.
- З'єднайте опару з яєчною сумішшю. Поступово додайте просіяне борошно, замішуючи тісто спочатку в мисці, а потім на злегка посипаній борошном дошці. Тісто має бути м'яким, але не липким.
- Промийте родзинки, обсушіть і обваляйте в борошні. Додайте їх до тіста і добре перемішайте.
- Викладіть тісто в змащену олією миску, накрийте рушником і залиште в теплому місці до збільшення вдвічі. Обімніть тісто, розділіть на шматки і викладіть у змащені олією форми, заповнюючи їх трохи більше, ніж на половину.
- Поставте форми з тістом в теплому місці на 30-35 хвилин, щоб воно знову збільшилося вдвічі. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте паски протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
Прикрасьте паски до свого смаку. Ми саме ділились вдалим рецептом глазурі.