Сирна паска "Три шоколади" стане хітом великоднього столу: вийде вишукано та смачно (відео)

Сподобається навіть вишуканим гурманам

Якщо ви вже перепробували різні рецепти пасок, значить, час експериментувати. Тому пропонуємо рецепт найніжнішої паски "Три шоколади".

Смак цього десерту за рецептом Shuba сподобається всім без винятку — паска вийде з м’якою текстурою, а поєднання трьох шоколадів зробить бажання спробувати її просто нестерпним. Це чудовий варіант для тих, хто вже перепробував усі традиційні рецепти.

Багатий смак і ніжна текстура такої паски зроблять свято незабутнім. Головне — вибрати якісні інгредієнти: сир краще брати домашній, вибрати свіжі вершки, масло та якісний шоколад.

Як приготувати сирну паску "Три шоколади"

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 400 г;

вершки 33% — 100 мл;

масло вершкове несолоне — 50 г;

цукрова пудра — 100 г;

шоколад чорний — 50 г;

шоколад молочний — 50 г;

шоколад білий — 50 г.

Спосіб приготування:

Сир змішуємо з вершками, розтопленим вершковим маслом та цукровою пудрою. Все збиваємо до однорідної, пухкої маси. Ділимо її на три частини. Всі три види шоколаду розтоплюємо окремо в мікрохвильовій печі. У кожну частину сирної маси додаємо один вид шоколаду та ретельно перемішуємо. Форму для сирної паски застилаємо вологою марлею, складеною у два шари. На дно викладаємо сирну масу з чорним шоколадом та утрамбовуємо ложкою. Далі викладаємо молочний шар, зверху – білий. Останній шар накриваємо краями марлі та зверху ставимо гніт — літрову банку з водою. Все поміщаємо на тарілку та відправляємо у холодильник на 12 годин. Готову паску перевертаємо з форми на тарілку та знімаємо марлю.

Рекомендуємо приготувати також сирну паску з желе. Ви будете здивовані смаком.