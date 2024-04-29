Вафельні коржі потрібні не тільки для торта: з ними можна приготувати незвичайну паску
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За дітьми не встигнете — і вони з’їдять таку пасочку миттєво
Скільки б різноманітних пасок ми не приготували, винахідливі кулінари вигадують нові рецепти. Наприклад, для сьогоднішньої паски вам знадобляться вафлі.
Разом із Shubа ми приготуємо паску з вафлями, сиром та родзинками. Готується вона настільки легко, що впорається навіть дитина. Дітей також можна залучати й до прикраси цієї паски. Однак будьте готові до того, що одразу після приготування діти з’їдять десерт.
Як приготувати паску з вафлями, сиром та родзинками
Інгредієнти на 4 порції:
- вафельні коржі — 2 шт.;
- сирна маса — 400 г;
- сметана — 200 г;
- родзинки — 100 г;
- желатин — 15 г;
- яблучний сік (або будь-який сік на смак) – 150 мл;
- декоративна посипка — 30 г.
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо соком і залишаємо на годину. Через зазначений час перемішуємо та підігріваємо на водяній бані до повного розчинення.
- Змішуємо сир, сметану та желатинову масу. За допомогою міксера все ретельно збиваємо до однорідного стану. Додаємо промитий та обсушений родзинки та перемішуємо.
- Приготовленою сирною сумішшю змащуємо вафельні коржі та ставимо в холодильник на кілька годин до повного застигання маси.
- Перед подачею на стіл прикрашаємо кулінарним посипанням.
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