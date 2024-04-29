Вафельні коржі потрібні не тільки для торта: з ними можна приготувати незвичайну паску

За дітьми не встигнете — і вони з’їдять таку пасочку миттєво

Скільки б різноманітних пасок ми не приготували, винахідливі кулінари вигадують нові рецепти. Наприклад, для сьогоднішньої паски вам знадобляться вафлі.

Разом із Shubа ми приготуємо паску з вафлями, сиром та родзинками. Готується вона настільки легко, що впорається навіть дитина. Дітей також можна залучати й до прикраси цієї паски. Однак будьте готові до того, що одразу після приготування діти з’їдять десерт.

Як приготувати паску з вафлями, сиром та родзинками

Інгредієнти на 4 порції:

вафельні коржі — 2 шт.;

сирна маса — 400 г;

сметана — 200 г;

родзинки — 100 г;

желатин — 15 г;

яблучний сік (або будь-який сік на смак) – 150 мл;

декоративна посипка — 30 г.

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо соком і залишаємо на годину. Через зазначений час перемішуємо та підігріваємо на водяній бані до повного розчинення. Змішуємо сир, сметану та желатинову масу. За допомогою міксера все ретельно збиваємо до однорідного стану. Додаємо промитий та обсушений родзинки та перемішуємо. Приготовленою сирною сумішшю змащуємо вафельні коржі та ставимо в холодильник на кілька годин до повного застигання маси. Перед подачею на стіл прикрашаємо кулінарним посипанням.

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