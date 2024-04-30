Рідкісні та таємничі: які українські прізвища пов’язані зі слов’янськими божествами

Можливо, ваше прізвище саме таке

Українські прізвища містять інформацію про далекого предка. Наприклад, деякі говорять про те, що перший носій родового імені відрізнявся велелюбністю, інші ж вказують на те, що прізвище пов’язане зі слов’янськими божествами.

У сучасній Україні є прізвища, які як прізвиська виникли ще до хрещення Київської Русі. Про родові імена, що походять від язичницьких богів, розповіла етнолог, філософ та релігієзнавець Галина Лозко у книзі "Рідні імена. Слов’янський іменослів".

Варто зазначити, що ці прізвища в наші дні досить рідкісні, але все ж таки існують. Родові імена деяких наших сучасників сягають корінням у дохристиянські часи Київської Русі.

Найпоширеніше з них — Дідух, згідно із сайтом "Рідні" її носять 4588 осіб. Більшість носіїв мешкає у Києві, Львові, Костопільському районі Рівненської області та Снятинському районі Івано-Франківської області. Прізвище Дідух займає 817 місце за поширеністю. Дідух — це давньослов’янський дідівський Дух, що символізує зв’язок поколінь.

Прізвище Перун налічує 1178 носіїв. Бог Перун – один із головних давньоруських богів. Це бог-громовержець, який оберігає світ від зла. Він завжди стояв на боці світла та справедливості та надавав підтримку тим, хто бореться за праву справу.

Прізвище Велес носять лише 9 українців. Велес — божество в давньоруському язичницькому пантеоні, "скотій бог". Згідно з теорією основного міфу — одне з центральних божеств у слов’янській міфології, змієподібний бог, який живе на землі.

Інші українські родові імена, пов’язані зі слов’янськими божествами:

Дажбогович

Волос

Леляк

Русаль

Ворожко

Керечун

Чортулинець

Віщун

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища можуть говорити про те, що предки були пов’язані із магією. Вони вказують на належність родоначальника до ворожіння чи знахарства.