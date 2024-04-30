Рідкісні та таємничі: які українські прізвища пов’язані зі слов’янськими божествами
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Можливо, ваше прізвище саме таке
Українські прізвища містять інформацію про далекого предка. Наприклад, деякі говорять про те, що перший носій родового імені відрізнявся велелюбністю, інші ж вказують на те, що прізвище пов’язане зі слов’янськими божествами.
У сучасній Україні є прізвища, які як прізвиська виникли ще до хрещення Київської Русі. Про родові імена, що походять від язичницьких богів, розповіла етнолог, філософ та релігієзнавець Галина Лозко у книзі "Рідні імена. Слов’янський іменослів".
Варто зазначити, що ці прізвища в наші дні досить рідкісні, але все ж таки існують. Родові імена деяких наших сучасників сягають корінням у дохристиянські часи Київської Русі.
Найпоширеніше з них — Дідух, згідно із сайтом "Рідні" її носять 4588 осіб. Більшість носіїв мешкає у Києві, Львові, Костопільському районі Рівненської області та Снятинському районі Івано-Франківської області. Прізвище Дідух займає 817 місце за поширеністю. Дідух — це давньослов’янський дідівський Дух, що символізує зв’язок поколінь.
Прізвище Перун налічує 1178 носіїв. Бог Перун – один із головних давньоруських богів. Це бог-громовержець, який оберігає світ від зла. Він завжди стояв на боці світла та справедливості та надавав підтримку тим, хто бореться за праву справу.
Прізвище Велес носять лише 9 українців. Велес — божество в давньоруському язичницькому пантеоні, "скотій бог". Згідно з теорією основного міфу — одне з центральних божеств у слов’янській міфології, змієподібний бог, який живе на землі.
Інші українські родові імена, пов’язані зі слов’янськими божествами:
- Дажбогович
- Волос
- Леляк
- Русаль
- Ворожко
- Керечун
- Чортулинець
- Віщун
Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища можуть говорити про те, що предки були пов’язані із магією. Вони вказують на належність родоначальника до ворожіння чи знахарства.