Ваші діти краще навчатимуться, якщо у вас таке прізвище: перевірте своє

Дослідники перевірили понад 31 мільйон записів про оцінки

Американські вчені з’ясували, що перша літера вашого прізвища може впливати на вашу успішність під час навчання. Як виявилося, оцінки студентів залежать не тільки від рівня їхнього інтелекту, а й від послідовності, в якій їх роботи перевіряють та оцінюють.

Про це пише Management Science. Так, дослідники перевірили понад 31 мільйон записів про оцінки, виставлені 219 тисячами викладачів у період з 2014-2022 роки. І в результаті з’ясували, що при оцінці робіт в алфавітному порядку студенти з прізвищами, які починаються на А, Б, В і так далі в середньому отримували на 0,3 бали більше, ніж при перевірці у випадковому порядку. Аналогічно студенти з іншими початковими літерами отримували на 0,3 бали менше.

Ця невелика різниця в 0,6 бала, яка не залежала від якості виконаної роботи студентами, суттєво впливала на їхній загальний успіх. Коли викладачі починали оцінювати роботи з кінця алфавітного списку, ситуація була протилежною.

На думку вчених, такий розподіл оцінок пов’язаний з тим, що викладачі, досягаючи кінця процесу оцінки робіт, можуть відчувати втому та втрату концентрації. При тривалій концентрації на одному завданні когнітивні здібності людини з часом природним чином знижуються.

Раніше "Телеграф" назвав найпопулярніші прізвища, які давали вченим, художникам, а також тим, чия робота була безпосередньо пов’язана з творчістю.