Ваш рід має відношення до церкви: які українські прізвища про це говорять

Прізвища несуть інформацію про минуле

За деякими українськими прізвищами можна вгадати ремесло предків, а інші вказують на те, що родоначальником була людина, пов’язана з церквою. Серед них є як рідкісні, так і поширені в сьогоднішній Україні.

Люди отримували прізвиська залежно від своїх особливостей, вони могли бути пов’язані із зовнішністю, родом занять та багатьом іншим. Пізніше вони ставали прізвищами. Сайт abetka.ukrlife.org розповів, які прізвища говорять про те, що їхній перший носій був пов’язаний з церквою:

Дяк,

Дяченко,

Співак,

Паламар

Пономаренко

та їх видозміни:

Д'яченко,

Паламар,

Паламаренко,

Паламарчук.

У цьому особи духовних звань отримували особливі прізвища. Вони давалися церковними ієрархами після закінчення семінарій та Могилянської академії у 18-19 століттях. Вони мали відрізняти священників від інших людей.

Йдеться про такі прізвища:

Вознесенський,

Нікольський,

Рождественський,

Спасокукоцький,

Спаський.

Цікаво, що згідно з сайтом "Рідні", в Україні мешкає 226 осіб із прізвищем Вознесенський, Спасокукоцьких — лише вісім. А от людей із прізвищем Пономаренко багато — 35 097 носіїв.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські прізвища пов’язані зі слов’янськими божествами. Вони досить рідкісні у сучасній Україні.