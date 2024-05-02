Як на прізвище визначити, що родом правила жінка: перевірте, чи є ваша у списку

Усього таких прізвищ налічується близько 50

У величезному списку українських прізвищ є ті, які свідчать, що раніше родом правила жінка. Як правило, такі родові імена походять від жіночих імен.

Усього таких прізвищ налічується в Україні близько 50. "Телеграф" розповідає докладніше, кому і за що діставалися такі родові імена.

У минулому жінки не мали таких самих прав, як і чоловікові. Саме він тоді мав очолювати рід. Однак якщо сім’я залишалася раптом без чоловіка, його обов’язки брала жінка. Тоді сім’я отримувала прізвище, яке походить від імені цієї жінки.

Прізвища, які вказують, що родом правила жінка, звучать так:

Гальченко, Гальчук.

Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко.

Гапченко.

Євдошенко.

Івженко.

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.

Любащенко, Любченко, Любарщук.

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.

Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко.

Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.

Мотрук, Мотрич, Мотренко.

Натальченко, Наталуха, Наталенко.

Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко.

Ольжич, Ольженко.

Харитенко.

Химченко, Хівренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали власникам торговельного бізнесу чи тим, хто займався продажем.