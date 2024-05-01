У вас князівське коріння, якщо прізвище звучить так: перевірте у списку своє

Дізнатися походження можна за допомогою закінчення родових імен

Деякі прізвища українців говорять про те, що у їхніх жилах може текти князівська кров. При цьому багато хто навіть не здогадуючись про це.

Більшість таких прізвищ мають закінчення "їй" чи "іч". Про це говорить професор доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Масляк на своєму YouTube-каналі.

Професор навів приклади, називаючи імена своїх студентів. Так, за його словами, родове ім’я Сангушко є класичним княжим древнім прізвищем. Ще одне старовинне князівське українське прізвище — Сапега.

Серед інших прізвищ, які належать до цього переліку, є такі:

Вишневецький,

Чорторійський,

Хоткев ич ,

, Німеров ич ,

, Виговський,

Чарнецький;

Заславський;

Курецький;

Косаківський;

Любомирський;

Ружинський;

Лукомський.

Про те, що предки є нащадками княжого роду, можуть свідчити закінчення прізвищ -йло (-айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло, -яйло): Нечитайло, Меняйло, Мазайло та ін.

Раніше "Телеграф" назвав найпопулярніші прізвища, які давали вченим, художникам, а також тим, чия робота була безпосередньо пов’язана з творчістю.