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Ваші предки були миролюбними та жили у злагоді з сусідами, якщо маєте таке прізвище: перелік

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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У них був м'який та приємний характер Новина оновлена 02 травня 2024, 14:57
У них був м'який та приємний характер. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Таких людей поважали та цінували

Знати минуле свого роду важливо, через дослідження історії своєї родини ми дізнаємось більше про наших далеких предків і відкриваємо щось нове для себе. Раніше ми писали, які українські прізвища пов’язані зі слов’янськими божествами, а тепер розповімо, які родові імена вказують на доброго та миролюбного першопредка.

Він точно користувався повагою у суспільстві. Перелік цих родових імен мовознавець Юліан Редько перерахував у науковій роботі "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали миролюбним людям

У давні часи поселення були невеликими, тому жителі знали майже все про своїх сусідів. Деяких, м’яких по характеру, добрих і миролюбних, поважали більше за інших.

Мовознавець перерахував прізвища, які вказують на те, що ваш першопредок жив у злагоді з сусідами та нікому не робив зла:

  • Благий;
  • Тишко;
  • Шовковий;
  • Тихун;
  • Делікатний;
  • Ласкавий;
  • Оксамитний;
  • Коханий;
  • Субтельний;
  • Тихий;
  • Мирний;
  • Любий;
  • Мирош;
  • Солодкий;
  • Тихенький;
  • Святий;
  • Добрий (Добрій).

Раніше "Телеграф" писав, які сучасні прізвища вказують на особливу відвертість ваших предків. Якщо маєте родове ім’я з переліку, то знайте, що першопредок не соромився розповідати таємниці інтимного життя.

Також вам може бути цікаво, які прізвища давали справжнім красеням. Від них не могли відірвати очей.

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