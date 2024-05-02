Ваші предки були миролюбними та жили у злагоді з сусідами, якщо маєте таке прізвище: перелік
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Таких людей поважали та цінували
Знати минуле свого роду важливо, через дослідження історії своєї родини ми дізнаємось більше про наших далеких предків і відкриваємо щось нове для себе. Раніше ми писали, які українські прізвища пов’язані зі слов’янськими божествами, а тепер розповімо, які родові імена вказують на доброго та миролюбного першопредка.
Він точно користувався повагою у суспільстві. Перелік цих родових імен мовознавець Юліан Редько перерахував у науковій роботі "Сучасні українські прізвища".
Які прізвища давали миролюбним людям
У давні часи поселення були невеликими, тому жителі знали майже все про своїх сусідів. Деяких, м’яких по характеру, добрих і миролюбних, поважали більше за інших.
Мовознавець перерахував прізвища, які вказують на те, що ваш першопредок жив у злагоді з сусідами та нікому не робив зла:
- Благий;
- Тишко;
- Шовковий;
- Тихун;
- Делікатний;
- Ласкавий;
- Оксамитний;
- Коханий;
- Субтельний;
- Тихий;
- Мирний;
- Любий;
- Мирош;
- Солодкий;
- Тихенький;
- Святий;
- Добрий (Добрій).
Раніше "Телеграф" писав, які сучасні прізвища вказують на особливу відвертість ваших предків. Якщо маєте родове ім’я з переліку, то знайте, що першопредок не соромився розповідати таємниці інтимного життя.
Також вам може бути цікаво, які прізвища давали справжнім красеням. Від них не могли відірвати очей.