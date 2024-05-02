Ваші предки були миролюбними та жили у злагоді з сусідами, якщо маєте таке прізвище: перелік

Таких людей поважали та цінували

Знати минуле свого роду важливо, через дослідження історії своєї родини ми дізнаємось більше про наших далеких предків і відкриваємо щось нове для себе. Раніше ми писали, які українські прізвища пов’язані зі слов’янськими божествами, а тепер розповімо, які родові імена вказують на доброго та миролюбного першопредка.

Він точно користувався повагою у суспільстві. Перелік цих родових імен мовознавець Юліан Редько перерахував у науковій роботі "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали миролюбним людям

У давні часи поселення були невеликими, тому жителі знали майже все про своїх сусідів. Деяких, м’яких по характеру, добрих і миролюбних, поважали більше за інших.

Мовознавець перерахував прізвища, які вказують на те, що ваш першопредок жив у злагоді з сусідами та нікому не робив зла:

Благий;

Тишко;

Шовковий;

Тихун;

Делікатний;

Ласкавий;

Оксамитний;

Коханий;

Субтельний;

Тихий;

Мирний;

Любий;

Мирош;

Солодкий;

Тихенький;

Святий;

Добрий (Добрій).

Раніше "Телеграф" писав, які сучасні прізвища вказують на особливу відвертість ваших предків. Якщо маєте родове ім’я з переліку, то знайте, що першопредок не соромився розповідати таємниці інтимного життя.

Також вам може бути цікаво, які прізвища давали справжнім красеням. Від них не могли відірвати очей.