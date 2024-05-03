Ваш первопредок задавал моду в давние времена, если у вас такая фамилия: перечень от языковеда

Люди хотели хорошо выглядеть и стильно одеваться даже в древние времена

Таланты и способности нередко ложились в основу прозвища человека в далекие времена, а впоследствии они стали основой для родовых имен. Некоторые современные фамилии украинцев говорят, что их первопредок был кротким и жил в согласии с соседями, а другие сообщают, что он задавал моду.

Причем, чтобы получить такое родовое имя, мало было просто стильно одеваться, нужно еще и побуждать к этому окружающих. Поэтому такие особые прозвища чаще всего получали люди, которые шили одежду, сообщает языковед Юлиан Редько в своей научной работе "Современные украинские фамилии".

Какие фамилии давали тем, кто задавал моду в давние времена

Портные и швеи создавали новые модели одежды и предлагали их другим людям. Именно от них зависело, что будет считаться модным.

Их потомки сегодня носят такие фамилии:

Кравец;

Шнайдер;

Кравченко;

Швач;

Чамарник;

Кравчук;

Шваченко;

Плахотнюк;

Кравчишин;

Швачук;

Кравецкий;

Кравцов;

Портнюк;

Кравчина;

Шваля;

Швачка;

Швадюк;

Швадченко;

Плахотник;

Портний;

Кравцив;

Портненко.

Отметим, что в этом списке много фамилий известных украинцев. Возьмем к примеру Леонида Кравчука, первого президента Украины. Интересно, что его фамилия распространена на западе страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие современные родовые имена указывают на церковное происхождение. Первопредок был не просто религиозным человеком.