Таку паску з'їдять першою: як приготувати з шоколадом

Сирна паска виходить дуже ніжною та вершковою

Дехто любить пухкі паски з тіста, у той час, як інші надають перевагу сирним паскам. Рецептів цього великоднього десерту існує безліч, як, наприклад, з ягодами, "Три шоколади" або ж з мармеладом.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю смакоту з шоколадом. А рецептом з нами поділилася дієтолог Світлана Фус на своїй Instagram-сторінці.

Як приготувати шоколадну сирну паску

Інгредієнти:

сир кисломолочний 5% — 500 г;

яйця – 3 шт.;

тростинний цукор — 20 г;

вершки 15% — 100 мл;

молоко 2,5% — 100 мл;

мелені горіхи — на свій смак;

какао-порошок – 2-2,5 ст. л.;

апельсинова цедра – 4 ст. л.;

ваніль — за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати усі інгредієнти заздалегідь, аби вони були кімнатної температури. Форму для паски вистелити марлею. Сир розтерти. Яйця збити з цукром, додати ваніль, вершки та молоко, перемішати. Отриману суміш поварити на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. та не доводячи до кипіння. Зняти з вогню, додати половину какао-порошку та розмішати. Змішати сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додати апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи. Отриману масу перекласти в пасочницю, поставити під гніт та прибрати у холодильник на 12 годин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирної паски з молочною глазур’ю. Вона сподобається всім без винятку.