Таку паску з'їдять першою: як приготувати з шоколадом
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Сирна паска виходить дуже ніжною та вершковою
Дехто любить пухкі паски з тіста, у той час, як інші надають перевагу сирним паскам. Рецептів цього великоднього десерту існує безліч, як, наприклад, з ягодами, "Три шоколади" або ж з мармеладом.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю смакоту з шоколадом. А рецептом з нами поділилася дієтолог Світлана Фус на своїй Instagram-сторінці.
Як приготувати шоколадну сирну паску
Інгредієнти:
- сир кисломолочний 5% — 500 г;
- яйця – 3 шт.;
- тростинний цукор — 20 г;
- вершки 15% — 100 мл;
- молоко 2,5% — 100 мл;
- мелені горіхи — на свій смак;
- какао-порошок – 2-2,5 ст. л.;
- апельсинова цедра – 4 ст. л.;
- ваніль — за смаком;
Спосіб приготування:
- Підготувати усі інгредієнти заздалегідь, аби вони були кімнатної температури.
- Форму для паски вистелити марлею.
- Сир розтерти.
- Яйця збити з цукром, додати ваніль, вершки та молоко, перемішати.
- Отриману суміш поварити на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. та не доводячи до кипіння.
- Зняти з вогню, додати половину какао-порошку та розмішати.
- Змішати сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додати апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.
- Отриману масу перекласти в пасочницю, поставити під гніт та прибрати у холодильник на 12 годин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирної паски з молочною глазур’ю. Вона сподобається всім без винятку.