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Таку паску з'їдять першою: як приготувати з шоколадом

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Смачний десерт до великоднього столу
Смачний десерт до великоднього столу

Сирна паска виходить дуже ніжною та вершковою

Дехто любить пухкі паски з тіста, у той час, як інші надають перевагу сирним паскам. Рецептів цього великоднього десерту існує безліч, як, наприклад, з ягодами, "Три шоколади" або ж з мармеладом.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю смакоту з шоколадом. А рецептом з нами поділилася дієтолог Світлана Фус на своїй Instagram-сторінці.

Як приготувати шоколадну сирну паску

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний 5% — 500 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • тростинний цукор — 20 г;
  • вершки 15% — 100 мл;
  • молоко 2,5% — 100 мл;
  • мелені горіхи — на свій смак;
  • какао-порошок – 2-2,5 ст. л.;
  • апельсинова цедра – 4 ст. л.;
  • ваніль — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Підготувати усі інгредієнти заздалегідь, аби вони були кімнатної температури.
  2. Форму для паски вистелити марлею.
  3. Сир розтерти.
  4. Яйця збити з цукром, додати ваніль, вершки та молоко, перемішати.
  5. Отриману суміш поварити на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. та не доводячи до кипіння.
  6. Зняти з вогню, додати половину какао-порошку та розмішати.
  7. Змішати сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додати апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.
  8. Отриману масу перекласти в пасочницю, поставити під гніт та прибрати у холодильник на 12 годин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирної паски з молочною глазур’ю. Вона сподобається всім без винятку.

Теги:
#Шоколад #Паска #Великдень #Готуємо вдома