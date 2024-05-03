Удивите гостей: самый красивый пасхальный салат "Писанка" (видео)

Яркий салат к праздничному столу

Мы делились рецептом вкусного салата на праздничный стол. Теперь предлагаем приготовить закуску, которая идеально подходит именно Пасхе – яркий салат "Писанка".

Рецептом салата на своем канале поделилась кулинарная блогерка Лилия Цвит. Он не только красив, но и вкусен.

Ингредиенты:

колбаса "Салями" — 150 г

картофель – 3 шт.

перец сладкий – 1 шт.

яйца — 3 шт.

морковь – 2 шт.

кукуруза — 1 банка.

майонез — 250 г

зеленый лук — 100 г

оливки – 8-10 шт.

Способ приготовления:

Картофель, морковь и яйца отвариваем до готовности. Охлаждаем и чистим. Колбасу нарезаем кубиками. То же — со сладким перцем. Из кукурузы сливаем жидкость. Картошку и морковь натираем на терке, яйца нарезаем кусочками. На овальную тарелку выкладываем нарезанную колбасу. Смазываем майонезом. Выкладываем натертый картофель. Добавляем тонкий слой майонеза. Наверх кладем сладкий перец. Делаем тоненькую майонезную сеточку. Следующий слой – яйца. Майонез, а наверх – морковь. Смазываем майонезом салат, выравниваем ложкой. Выкладываем кукурузу на поверхность салата. Украшаем его оливками и луком.

Салат выходит вкусным и очень красивым. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать рыбку.