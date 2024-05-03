Удивите гостей: самый красивый пасхальный салат "Писанка" (видео)
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Яркий салат к праздничному столу
Мы делились рецептом вкусного салата на праздничный стол. Теперь предлагаем приготовить закуску, которая идеально подходит именно Пасхе – яркий салат "Писанка".
Рецептом салата на своем канале поделилась кулинарная блогерка Лилия Цвит. Он не только красив, но и вкусен.
Ингредиенты:
- колбаса "Салями" — 150 г
- картофель – 3 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- яйца — 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- кукуруза — 1 банка.
- майонез — 250 г
- зеленый лук — 100 г
- оливки – 8-10 шт.
Способ приготовления:
- Картофель, морковь и яйца отвариваем до готовности. Охлаждаем и чистим.
- Колбасу нарезаем кубиками. То же — со сладким перцем.
- Из кукурузы сливаем жидкость. Картошку и морковь натираем на терке, яйца нарезаем кусочками.
- На овальную тарелку выкладываем нарезанную колбасу. Смазываем майонезом.
- Выкладываем натертый картофель. Добавляем тонкий слой майонеза.
- Наверх кладем сладкий перец. Делаем тоненькую майонезную сеточку.
- Следующий слой – яйца. Майонез, а наверх – морковь.
- Смазываем майонезом салат, выравниваем ложкой. Выкладываем кукурузу на поверхность салата. Украшаем его оливками и луком.
Салат выходит вкусным и очень красивым. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать рыбку.