Унікальний рецепт паски від Олі Полякової: тісто виходить неймовірно м’яке та ніжне (відео)

Співачка поділилась вдалим рецептом паски

Ми розповідали, як приготувати смачну паску на заквасці. Тепер розповідаємо, як приготувати неймовірно пишну та смачну паску за рецептом Олі Полякової.

Співачка поділилась рецептом на своєму ютуб-каналі. За її словами, вона вдосконалювала його роками.

Інгредієнти:

300 мл молока

300 г борошна (з високим вмістом білка, 13-16%)

75 г живих дріжджів

1 ч. л. цукру

Для тіста:

18 яєць (9 жовтків, 9 білків)

550 г цукру

1 кг 200 г борошна (з високим вмістом білка, 13-16%)

400 г вершкового масла

цедра 1 лимона

цедра 2 апельсинів

сік 2 апельсинів

ваніль

5-7 г солі

родзинки, замочені в коньяку або воді

Спосіб приготування:

Почніть з приготування опари. Злегка підігрійте молоко, розчиніть у ньому дріжджі та додайте борошно. Додайте цукор, перемішайте і залиште в теплому місці на 30 хвилин. Розділіть 9 яєць на білки та жовтки. Жовтки додайте в комбайн разом з 9 цілими яйцями та 550 г цукру. Збийте до пишної піни. Додайте цедру апельсинів та лимона, сік апельсинів, опару та борошно, поступово вводячи його. Додайте розм'якшене вершкове масло, ваніль та сіль. Замісіть тісто, додаючи молоко або борошно, якщо це буде потрібно. Замочіть родзинки в коньяку або воді на 1 годину. Додайте родзинки в тісто і добре вимішайте. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 20 хвилин. Потім вимішуйте тісто ще 10-15 хвилин і залиште підходити на 30 хвилин. Обережно викладіть тісто на змащений олією килимок. Розділіть його на порції, заповнюючи форми на 1/3. Сформуйте з тіста кульки, або просто викладіть його у формочки. Накрийте рушниками і залиште на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 190°C. Випікайте паски 15 хвилин, потім зменшіть температуру до 160-170°C. Маленьким паскам буде достатньо 30 хвилин випікання, великим — трохи більше. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.

Готові паски охолодіть, змастіть глазур'ю і прикрасьте за бажанням. Ми ділились чудовим рецептом їстівного моху — з ним ваші паски будуть найоригінальнішими.