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Уникальный рецепт паски от Оли Поляковой: тесто получается невероятно мягкое и нежное (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт – проверенный и удачный Новость обновлена 03 мая 2024, 12:06
Прекрасный рецепт – проверенный и удачный. Фото скриншот Youtube

Певица поделилась удачным рецептом паски

Мы рассказывали, как приготовить вкусную паску на закваске. Теперь рассказываем, как приготовить невероятно пышную и вкусную паску по рецепту Оли Поляковой.

Певица поделилась рецептом на своем ютуб-канале. По ее словам, она совершенствовала его годами.

Ингредиенты:

  • 300 мл молока
  • 300 г муки (с высоким содержанием белка, 13-16%)
  • 75 г живых дрожжей
  • 1 ч. л. сахара

Для теста:

  • 18 яиц (9 желтков, 9 белков)
  • 550 г сахара
  • 1 кг 200 г муки (с высоким содержанием белка, 13-16%)
  • 400 г сливочного масла
  • цедра 1 лимона
  • цедра 2 апельсинов
  • сок 2 апельсинов
  • ваниль
  • 5-7 г соли
  • изюм, замоченный в коньяке или воде

Способ приготовления:

  1. Начните с приготовления опары. Слегка подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи и добавьте муку. Добавьте сахар, размешайте и оставьте в теплом месте на 30 минут.
  2. Разделите 9 яиц на белки и желтки. Желтки добавьте в комбайн вместе с 9 целыми яйцами и 550 г сахара. Взбейте до пышной пены.
  3. Добавьте цедру апельсинов и лимона, сок апельсинов, опару и муку, постепенно вводя ее. Добавьте размягченное сливочное масло, ваниль и соль. Замесите тесто, добавляя молоко или муку, если это потребуется.
  4. Замочите изюм в коньяке или воде на 1 час. Добавьте изюм в тесто и хорошо вымешайте.
  5. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут. Затем вымешивайте тесто еще 10-15 минут и оставьте подходить на 30 минут.
  6. Осторожно выложите тесто на смазанный маслом коврик. Разделите его на порции, заполняя формы на 1/3.
  7. Сформируйте из теста шарики, или просто выложите его в формочки. Накройте полотенцами и оставьте на 30 минут.
  8. Разогрейте духовой шкаф до 190°C. Выпекайте паски 15 минут, затем убавьте температуру до 160-170°C. Маленьким паскам будет достаточно 30 минут выпекания, большим – чуть больше. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.

Готовые паски охладите, смажьте глазурью и украсьте по желанию. Мы делились прекрасным рецептом съедобного мха – с ним ваши паски будут самыми оригинальными.

Теги:
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