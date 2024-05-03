Уникальный рецепт паски от Оли Поляковой: тесто получается невероятно мягкое и нежное (видео)

Певица поделилась удачным рецептом паски

Мы рассказывали, как приготовить вкусную паску на закваске. Теперь рассказываем, как приготовить невероятно пышную и вкусную паску по рецепту Оли Поляковой.

Певица поделилась рецептом на своем ютуб-канале. По ее словам, она совершенствовала его годами.

Ингредиенты:

300 мл молока

300 г муки (с высоким содержанием белка, 13-16%)

75 г живых дрожжей

1 ч. л. сахара

Для теста:

18 яиц (9 желтков, 9 белков)

550 г сахара

1 кг 200 г муки (с высоким содержанием белка, 13-16%)

400 г сливочного масла

цедра 1 лимона

цедра 2 апельсинов

сок 2 апельсинов

ваниль

5-7 г соли

изюм, замоченный в коньяке или воде

Способ приготовления:

Начните с приготовления опары. Слегка подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи и добавьте муку. Добавьте сахар, размешайте и оставьте в теплом месте на 30 минут. Разделите 9 яиц на белки и желтки. Желтки добавьте в комбайн вместе с 9 целыми яйцами и 550 г сахара. Взбейте до пышной пены. Добавьте цедру апельсинов и лимона, сок апельсинов, опару и муку, постепенно вводя ее. Добавьте размягченное сливочное масло, ваниль и соль. Замесите тесто, добавляя молоко или муку, если это потребуется. Замочите изюм в коньяке или воде на 1 час. Добавьте изюм в тесто и хорошо вымешайте. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут. Затем вымешивайте тесто еще 10-15 минут и оставьте подходить на 30 минут. Осторожно выложите тесто на смазанный маслом коврик. Разделите его на порции, заполняя формы на 1/3. Сформируйте из теста шарики, или просто выложите его в формочки. Накройте полотенцами и оставьте на 30 минут. Разогрейте духовой шкаф до 190°C. Выпекайте паски 15 минут, затем убавьте температуру до 160-170°C. Маленьким паскам будет достаточно 30 минут выпекания, большим – чуть больше. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.

Готовые паски охладите, смажьте глазурью и украсьте по желанию. Мы делились прекрасным рецептом съедобного мха – с ним ваши паски будут самыми оригинальными.