Уникальный рецепт паски от Оли Поляковой: тесто получается невероятно мягкое и нежное (видео)
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Певица поделилась удачным рецептом паски
Мы рассказывали, как приготовить вкусную паску на закваске. Теперь рассказываем, как приготовить невероятно пышную и вкусную паску по рецепту Оли Поляковой.
Певица поделилась рецептом на своем ютуб-канале. По ее словам, она совершенствовала его годами.
Ингредиенты:
- 300 мл молока
- 300 г муки (с высоким содержанием белка, 13-16%)
- 75 г живых дрожжей
- 1 ч. л. сахара
Для теста:
- 18 яиц (9 желтков, 9 белков)
- 550 г сахара
- 1 кг 200 г муки (с высоким содержанием белка, 13-16%)
- 400 г сливочного масла
- цедра 1 лимона
- цедра 2 апельсинов
- сок 2 апельсинов
- ваниль
- 5-7 г соли
- изюм, замоченный в коньяке или воде
Способ приготовления:
- Начните с приготовления опары. Слегка подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи и добавьте муку. Добавьте сахар, размешайте и оставьте в теплом месте на 30 минут.
- Разделите 9 яиц на белки и желтки. Желтки добавьте в комбайн вместе с 9 целыми яйцами и 550 г сахара. Взбейте до пышной пены.
- Добавьте цедру апельсинов и лимона, сок апельсинов, опару и муку, постепенно вводя ее. Добавьте размягченное сливочное масло, ваниль и соль. Замесите тесто, добавляя молоко или муку, если это потребуется.
- Замочите изюм в коньяке или воде на 1 час. Добавьте изюм в тесто и хорошо вымешайте.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут. Затем вымешивайте тесто еще 10-15 минут и оставьте подходить на 30 минут.
- Осторожно выложите тесто на смазанный маслом коврик. Разделите его на порции, заполняя формы на 1/3.
- Сформируйте из теста шарики, или просто выложите его в формочки. Накройте полотенцами и оставьте на 30 минут.
- Разогрейте духовой шкаф до 190°C. Выпекайте паски 15 минут, затем убавьте температуру до 160-170°C. Маленьким паскам будет достаточно 30 минут выпекания, большим – чуть больше. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.
Готовые паски охладите, смажьте глазурью и украсьте по желанию. Мы делились прекрасным рецептом съедобного мха – с ним ваши паски будут самыми оригинальными.