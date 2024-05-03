Чому паска западає і тріскається: відома правильна температура для випікання

Ділимось секретами роботи з великоднім тістом

Ми ділились вдалим рецептом паски. Однак навіть перевіреного рецепта для гарного результату може бути замало. Ділимось секретами ідеальної паски.

Чому тріскається та западає паска, а також як спекти її бездоганною. Про це розповіли на порталі SHUBA.

Чому паска тріскається?

Занадто густе тісто. Якщо тісто замісили занадто крутим, воно не зможе рівномірно піднятися під час випікання, що призведе до розтріскування.

Також не поспішайте ставити паску в духовку! Дайте тісту час піднятися у формі, збільшившись в об'ємі в 2-3 рази. Недостатньо вистояне тісто може тріскатись.

Чому верхівка паски западає?

Якщо тісто занадто рідке, воно не зможе тримати форму під час випікання, що призведе до западання верхівки. Може бути, що паска не пропеклася всередині, тому й запала. Крім того, неправильний температурний режим може призвести до нерівномірного пропікання.

Поради для вдалої паски

Спечіть одну-дві паски на пів порції, щоб перевірити температурний режим та час випікання у вашій духовці.

Свіжі дріжджі, борошно, яйця та інші інгредієнти гарантують кращий результат.

Не експериментуйте з інгредієнтами та пропорціями, особливо якщо ви печете паску вперше.

Не відкривайте духовку — це може призвести до перепаду температур і негативно вплинути на випічку.

Як визначити температуру для випікання

Рекомендована температура становить 160-180°C, впродовж 40-50 хвилин. Точний час залежить від розміру форми.

Дуже важливий момент: кожна духовка має свої особливості. Тому час і температуру випікання може знадобитися трохи скоригувати.

Зберігайте ці поради, печіть з любов'ю, і ваші паски обов'язково вийдуть пишними, рум'яними та неймовірно смачними. Також ми розповідали про цікавий спосіб прикрасити паски.