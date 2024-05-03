"Великодній вінок" стане хітом святкового столу: гості не встануть з-за столу, доки всі не з’їдять

Його розмітять зі столу за секунди

Попереду великодні свята та кулінари захочуть здивувати близьких смачними та незвичайними стравами. Тому такий "Великодній вінок" вам сподобається.

Оригінальний, незвичайний салат за рецептом "На пенсії" здивує всіх. Рекомендуємо готувати подвійну порцію — страву зметуть зі столу буквально за лічені хвилини.

Як приготувати салат "Великодній вінок"

Інгредієнти:

варена ковбаса (відварена куряча грудинка) — 200 г;

твердий сир — 70 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

курячі яйця — 3 шт.;

картопля — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

сіль — щіпка;

редиска — для прикраси;

зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю відварюємо до готовності у шкірці. Даємо охолонути, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Такими ж дрібними кубиками нарізаємо свіжий огірок та ковбасу (м’ясо). Все змішуємо, додаємо натертий на великій тертці сир. Салат заправляємо майонезом, додаємо спеції та все ретельно перемішуємо. У центр страви ставимо склянку або чарку з невеликим діаметром, довкола викладаємо салат і розрівнюємо ложкою. Відварюємо круто яйця, даємо їм охолонути, чистимо від шкаралупи та ділимо на білки та жовтки. Білки натираємо на дрібній тертці та викладаємо на салат. Верхівку салату прикрашаємо подрібненим жовтком і забираємо чарку.

Страву прикрашаємо квітами з редьки та свіжою зеленню. Подаємо з улюбленим гарніром.