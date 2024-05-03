"Пасхальный венок" станет хитом праздничного стола: гости не встанут из-за стола, пока все не съедят
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Его разметут со стола за секунды
Впереди пасхальные праздники и кулинары захотят удивить близких вкусными и необычными блюдами. Поэтому такой "Пасхальный венок" вам точно понравится.
Оригинальный, необычный салат по рецепту "На пенсии" удивит абсолютно всех. Рекомендуем готовить двойную порцию — блюдо сметут со стола буквально в считанные минуты.
Как приготовить салат "Пасхальный венок"
Ингредиенты:
- вареная колбаса (отварная куриная грудинка) — 200 г;
- твердый сыр — 70 г;
- свежий огурец — 1 шт.;
- куриные яйца — 3 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- редис — для украшения;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель отвариваем до готовности в кожуре. Даем остыть , чистим и нарезам мелкими кубиками.
- Такими же мелкими кубиками нарезаем свежий огурец и колбасу (мясо). Все смешиваем, добавляем натертый на крупной терке сыр.
- Салат заправляем майонезом, добавляем специи и все тщательно перемешиваем.
- В центр блюда ставим стакан или рюмку с небольшим диаметром, вокруг выкладываем салат и разравниваем ложкой.
- Отвариваем круто яйца, даем им остыть, чистим от скорлупы и делим на белки и желтки. Белки натираем на мелкой терке и выкладываем на салат.
- Верхушку салата украшаем измельченным желтком и убираем рюмку.
Блюдо украшаем цветами из редиса и свежей зеленью. Подаем с любимым гарниром.