"Пасхальный венок" станет хитом праздничного стола: гости не встанут из-за стола, пока все не съедят

Его разметут со стола за секунды

Впереди пасхальные праздники и кулинары захотят удивить близких вкусными и необычными блюдами. Поэтому такой "Пасхальный венок" вам точно понравится.

Оригинальный, необычный салат по рецепту "На пенсии" удивит абсолютно всех. Рекомендуем готовить двойную порцию — блюдо сметут со стола буквально в считанные минуты.

Как приготовить салат "Пасхальный венок"

Ингредиенты:

вареная колбаса (отварная куриная грудинка) — 200 г;

твердый сыр — 70 г;

свежий огурец — 1 шт.;

куриные яйца — 3 шт.;

картофель — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

редис — для украшения;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель отвариваем до готовности в кожуре. Даем остыть , чистим и нарезам мелкими кубиками. Такими же мелкими кубиками нарезаем свежий огурец и колбасу (мясо). Все смешиваем, добавляем натертый на крупной терке сыр. Салат заправляем майонезом, добавляем специи и все тщательно перемешиваем. В центр блюда ставим стакан или рюмку с небольшим диаметром, вокруг выкладываем салат и разравниваем ложкой. Отвариваем круто яйца, даем им остыть, чистим от скорлупы и делим на белки и желтки. Белки натираем на мелкой терке и выкладываем на салат. Верхушку салата украшаем измельченным желтком и убираем рюмку.

Блюдо украшаем цветами из редиса и свежей зеленью. Подаем с любимым гарниром.