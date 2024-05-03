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"Пасхальный венок" станет хитом праздничного стола: гости не встанут из-за стола, пока все не съедят

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясной салат “Пасхальный венок”
Мясной салат “Пасхальный венок”. Фото napensii.ua

Его разметут со стола за секунды

Впереди пасхальные праздники и кулинары захотят удивить близких вкусными и необычными блюдами. Поэтому такой "Пасхальный венок" вам точно понравится.

Оригинальный, необычный салат по рецепту "На пенсии" удивит абсолютно всех. Рекомендуем готовить двойную порцию — блюдо сметут со стола буквально в считанные минуты.

Как приготовить салат "Пасхальный венок"

Ингредиенты:

  • вареная колбаса (отварная куриная грудинка) — 200 г;
  • твердый сыр — 70 г;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • куриные яйца — 3 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • редис — для украшения;
  • зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель отвариваем до готовности в кожуре. Даем остыть , чистим и нарезам мелкими кубиками.
  2. Такими же мелкими кубиками нарезаем свежий огурец и колбасу (мясо). Все смешиваем, добавляем натертый на крупной терке сыр.
  3. Салат заправляем майонезом, добавляем специи и все тщательно перемешиваем.
  4. В центр блюда ставим стакан или рюмку с небольшим диаметром, вокруг выкладываем салат и разравниваем ложкой.
  5. Отвариваем круто яйца, даем им остыть, чистим от скорлупы и делим на белки и желтки. Белки натираем на мелкой терке и выкладываем на салат.
  6. Верхушку салата украшаем измельченным желтком и убираем рюмку.

Блюдо украшаем цветами из редиса и свежей зеленью. Подаем с любимым гарниром.

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