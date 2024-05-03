Шість ніжок — і сита вся родина: рецепт, який точно попросять повторити

Знадобляться тільки спеції, часник та олія

Чи можна швидко і ситно нагодувати сім’ю курячими ніжками? Можна — і для цього вам знадобляться лише гомілки, часник, рослинна олія та приправи.

Таким простим у приготуванні, але дуже ароматною стравою ділиться Shuba. Вони добре поєднуються майже з будь-яким гарніром і порадують не тільки шлунок, але і смакові рецептори всіх членів сім’ї.

Як приготувати курячі ніжки у сковороді

Інгредієнти на 6 порцій:

курячі гомілки — 6 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

рослинна олія — 30 г;

спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курку ретельно миємо та сушимо за допомогою паперових рушників. На сильному вогні розігріваємо сковороду з рослинною олією. Викладаємо курячі ніжки та на сильному вогні обсмажуємо їх до золотистого кольору. Після цього накриваємо сковороду кришкою, зменшуємо вогонь до середнього. Готуємо таким чином курку ще 20 хвилин, періодично перевертаючи м’ясо. Наприкінці приготування солимо курку та посипаємо її спеціями. У сковороду до м’яса відправляємо часник, нарізаний невеликими скибочками. Тримаємо сковороду ще кілька хвилин та знімаємо з вогню.

Подаємо курячі гомілки з улюбленими картопляними пюре. Близьких за вуха не відтягнете.