Шість ніжок — і сита вся родина: рецепт, який точно попросять повторити
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Знадобляться тільки спеції, часник та олія
Чи можна швидко і ситно нагодувати сім’ю курячими ніжками? Можна — і для цього вам знадобляться лише гомілки, часник, рослинна олія та приправи.
Таким простим у приготуванні, але дуже ароматною стравою ділиться Shuba. Вони добре поєднуються майже з будь-яким гарніром і порадують не тільки шлунок, але і смакові рецептори всіх членів сім’ї.
Як приготувати курячі ніжки у сковороді
Інгредієнти на 6 порцій:
- курячі гомілки — 6 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- рослинна олія — 30 г;
- спеції — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курку ретельно миємо та сушимо за допомогою паперових рушників.
- На сильному вогні розігріваємо сковороду з рослинною олією. Викладаємо курячі ніжки та на сильному вогні обсмажуємо їх до золотистого кольору.
- Після цього накриваємо сковороду кришкою, зменшуємо вогонь до середнього. Готуємо таким чином курку ще 20 хвилин, періодично перевертаючи м’ясо. Наприкінці приготування солимо курку та посипаємо її спеціями.
- У сковороду до м’яса відправляємо часник, нарізаний невеликими скибочками. Тримаємо сковороду ще кілька хвилин та знімаємо з вогню.
Подаємо курячі гомілки з улюбленими картопляними пюре. Близьких за вуха не відтягнете.