Шесть ножек - и сыта вся семья: рецепт, который точно попросят повторить
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Понадобятся только специи, чеснок и масло
Можно ли быстро и сытно накормить семью куриными ножками? Можно — и для этого вам понадобятся лишь голени, чеснок, растительное масло и приправы.
Таким простым в приготовлении, но очень ароматным блюдом делится Shuba. Они отлично сочетаются практически с любым гарниром и порадуют не только желудок, но и вкусовые рецепторы абсолютно всех членов семьи.
Как приготовить куриные ножки в сковороде
Ингредиенты на 6 порций:
- куриные голени — 6 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- растительное масло — 30 г;
- специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Курицу тщательно моем и сушим с помощью бумажных полотенец.
- На сильном огне разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем куриные ножки и на сильном огне обжариваем их до золотистого цвета.
- После накрываем сковороду крышкой, уменьшаем огонь до среднего. Готовим таким образом курицу еще 20 минут, периодически переворачивая мясо. В конце приготовления солим курицу и посыпаем ее специями.
- В сковороду к мясу отправляем нарезанный небольшими ломтиками чеснок. Держим сковороду еще несколько минут и снимаем с огня.
Подаем куриные голени с любимы картофельным пюре. Близких за уши не оттянете.