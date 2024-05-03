Шесть ножек - и сыта вся семья: рецепт, который точно попросят повторить

Понадобятся только специи, чеснок и масло

Можно ли быстро и сытно накормить семью куриными ножками? Можно — и для этого вам понадобятся лишь голени, чеснок, растительное масло и приправы.

Таким простым в приготовлении, но очень ароматным блюдом делится Shuba. Они отлично сочетаются практически с любым гарниром и порадуют не только желудок, но и вкусовые рецепторы абсолютно всех членов семьи.

Как приготовить куриные ножки в сковороде

Ингредиенты на 6 порций:

куриные голени — 6 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

растительное масло — 30 г;

специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Курицу тщательно моем и сушим с помощью бумажных полотенец. На сильном огне разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем куриные ножки и на сильном огне обжариваем их до золотистого цвета. После накрываем сковороду крышкой, уменьшаем огонь до среднего. Готовим таким образом курицу еще 20 минут, периодически переворачивая мясо. В конце приготовления солим курицу и посыпаем ее специями. В сковороду к мясу отправляем нарезанный небольшими ломтиками чеснок. Держим сковороду еще несколько минут и снимаем с огня.

Подаем куриные голени с любимы картофельным пюре. Близких за уши не оттянете.