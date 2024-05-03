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Шесть ножек - и сыта вся семья: рецепт, который точно попросят повторить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простые, но очень вкусные куриные ножки
Простые, но очень вкусные куриные ножки. Фото shuba.life

Понадобятся только специи, чеснок и масло

Можно ли быстро и сытно накормить семью куриными ножками? Можно — и для этого вам понадобятся лишь голени, чеснок, растительное масло и приправы.

Таким простым в приготовлении, но очень ароматным блюдом делится Shuba. Они отлично сочетаются практически с любым гарниром и порадуют не только желудок, но и вкусовые рецепторы абсолютно всех членов семьи.

Как приготовить куриные ножки в сковороде

Ингредиенты на 6 порций:

  • куриные голени — 6 шт.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • растительное масло — 30 г;
  • специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Курицу тщательно моем и сушим с помощью бумажных полотенец.
  2. На сильном огне разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем куриные ножки и на сильном огне обжариваем их до золотистого цвета.
  3. После накрываем сковороду крышкой, уменьшаем огонь до среднего. Готовим таким образом курицу еще 20 минут, периодически переворачивая мясо. В конце приготовления солим курицу и посыпаем ее специями.
  4. В сковороду к мясу отправляем нарезанный небольшими ломтиками чеснок. Держим сковороду еще несколько минут и снимаем с огня.

Подаем куриные голени с любимы картофельным пюре. Близких за уши не оттянете.

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