По курячій ніжці — і вся родина задоволена: смачніше за цей рецепт ви нічого не знайдете
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Усі чекатимуть у духовки таку страву
Немає нічого смачнішого за найпростіші страви, і курячі ніжки цьому доказ. У різних країнах їх готують по-різному: наприклад, у Китаї ніжки люблять смажити у фритюрі та подавати як закуску до пива; в Молдові та Румунії з них часто роблять холодець, а в Індонезії — це основна частина супу зі спеціями сото.
Сьогодні разом із Shuba ми їх спочатку замаринуємо, потім запечемо в духовці. Однак і те, й інше — дуже просто. Близькі чекатимуть на таке м’ясо біля духовки
Як приготувати курячі ніжки в духовці
Інгредієнти на 8 порцій:
- курячі гомілки — 8 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- майонез 72% — 100 г;
- спеції, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- олія соняшникова рафінована — 30 мл.
Спосіб приготування:
- Курячі ніжки ретельно миємо, сушимо, натираємо сіллю та спеціями.
- Часник чистимо, пропускаємо через часникодавку та змішуємо з майонезом. Приготовленою масою натираємо ніжки та залишаємо маринуватися на 30 хвилин.
- Через вказаний час відправляємо м’ясо в змащене олією деко та і відправляємо все в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин до золотистого кольору.
Подаємо ніжки гарячими з картопляним пюре. Смачного.