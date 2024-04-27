По курячій ніжці — і вся родина задоволена: смачніше за цей рецепт ви нічого не знайдете

Усі чекатимуть у духовки таку страву

Немає нічого смачнішого за найпростіші страви, і курячі ніжки цьому доказ. У різних країнах їх готують по-різному: наприклад, у Китаї ніжки люблять смажити у фритюрі та подавати як закуску до пива; в Молдові та Румунії з них часто роблять холодець, а в Індонезії — це основна частина супу зі спеціями сото.

Сьогодні разом із Shuba ми їх спочатку замаринуємо, потім запечемо в духовці. Однак і те, й інше — дуже просто. Близькі чекатимуть на таке м’ясо біля духовки

Як приготувати курячі ніжки в духовці

Інгредієнти на 8 порцій:

курячі гомілки — 8 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

майонез 72% — 100 г;

спеції, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

олія соняшникова рафінована — 30 мл.

Спосіб приготування:

Курячі ніжки ретельно миємо, сушимо, натираємо сіллю та спеціями. Часник чистимо, пропускаємо через часникодавку та змішуємо з майонезом. Приготовленою масою натираємо ніжки та залишаємо маринуватися на 30 хвилин. Через вказаний час відправляємо м’ясо в змащене олією деко та і відправляємо все в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин до золотистого кольору.

Подаємо ніжки гарячими з картопляним пюре. Смачного.